Şimdi de ‘Almanya’yı terk etsin’ diyor

ALMANYA’da seçimlere yaklaşık üç hafta kala yabancı ve İslam düşmanı parti AfD, ırkçı söylemlerini açıkça tırmandırmaya başladı. Tam yıldızı sönmek üzereyken, 2015’te mülteci kriziyle yeniden parlayan AfD, seçim kampanyasında düşüşe geçmişti. Anketlerde oyları yüzde 7’ye kadar gerileyen AfD’nin başbakan adayı Alexander Gauland son koz olarak, yabancı düşmanlığına sarıldı. Gauland, hafta sonu Thüringen’in Eichsfeld kentinde yaptığı seçim konuşmasında Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’u hedef gösterdi. Gauland, Özoğuz’un Tagesspiegel gazetesine üç ay önce yazdığı, “Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” sözlerine atıfta bulunarak, seçmenlere, “Onu buraya çağırın. Alman kültürü neymiş gösterin. Sonra da biz onu Anadolu’da imha ederiz” dedi. Basına yansıyan haberlere göre Gauland’ın bu sözlerine alkış tufanı koptu.

‘KENDİSİNE BAŞKA ÜLKE ARASIN’

Alexander Gauland bu sözleriyle çok sıkıcı geçen seçim kampanyasını birden alevlendirdi. Gelen tepkiler üzerine önce bu sözlerini geri alacakmış gibi davranan Gauland, seçmenden destek görmüş olmalı ki, “Aydan Özoğuz’dan özür dilemem. Bu sözleri bilerek söyledim. Pişman filan değilim” dedi. Gauland sözlerini çok daha ileri götürdü ve bu sefer Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, Özoğuz için “Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz diyen bir kadın bu ülkede duramaz. Böyle biri kendisine başka bir ülke arasın” diyerek, ülkeyi terk etmeye çağırdı. Aynı partinin kadın başbakan adayı Alice Weidel de Özoğuz’u hedef aldı ve aşırı İslamcılarla bağlantısı olduğunu iddia etti.

SKANDALA YOL AÇMIŞTI

Tartışmalardan cesaret alan Gauland, AfD’den ihraç davası yürüyen aşırı sağ kanadın sözcüsü Björn Höcke’yi de “AfD ruhunun bir parçası” olarak tanımladı.

Kim bu Gauland? Alexander Gauland eski Doğu Almanya doğumlu. Babası Rus çarı Alexander’ın adını oğluna vermiş. Liseyi Chemnitz’de bitiren Gauland, aşırı sağ görüşlerinden dolayı üniversiteye gitmeye izin verilmemesi üzerine Batı Almanya’ya kaçıp tarih, siyasal bilimler ve hukuk okumuş. 1970-1972 yıllarında Bonn’da hükümetin halkla ilişkiler bölümünde görev alan Gauland, CDU’da hızla kariyer yapan biri. Hessen Eyalet Başbakanı CDU’lu Walter Wallmann döneminde (1987-1991) eyalet başbakanlık müsteşarı olan Gauland’ın kendi adıyla bir skandala da imza attı. SPD’li müsteşar Rudolf Wirtz’i görevden alan Gauland, bu göreve aşırı sağcı geçmişiyle tanınan Wolfgang Egerter’i getirmek istedi. Yahudi cemaati ve dini kuruluşların tepkisi üzerine bu atama gerçekleşmedi. Ama olay ‘Gauland Skandalı’ olarak tarihe girdi ve ünlü Alman yazar Martin Walser, ‘Finks Krieg’ (Fink’in Savaşı) adıyla bu olayı romanlaştırdı. 1973-2013 yılları arasında CDU üyesi olan Gauland, Başbakan Merkel’in partiyi sağdan merkeze çekmesi ve CDU’nun aşırı sağ görüşlerin vatanı olmaktan çıkması üzerine 2013’te euro karşıtı AfD’nin kurucuları arasına girdi.