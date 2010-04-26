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Åžimdi, beklenen kampanya baÅŸladÄ±!

26.04.2010 - 12:57 | Son GÃ¼ncelleme:

Åžimdi, banyonuzu VitrA ve Artema ile yenilemenin tam zamanÄ±!

TÃ¼m VitrA ve Artema Ã¼rÃ¼nlerinde geÃ§erli, yÄ±lda bir defa rastlayacaÄŸÄ±nÄ±z kampanya

30 Haziran 2010 tarihine kadar devam edecek.

Kampanya kapsamÄ±nda; S50 Banyo Paketiâ€™ne ayda 183 TL, Retro Banyo Paketiâ€™ne ayda 319 TL, Shift Banyo Paketiâ€™ne ayda 439 TL Ã¶deyerek sahip olabilirsiniz.

Kampanya dÃ¶neminde Bonus ve Shop&Miles ile yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸlerde 12 taksit seÃ§eneÄŸi ve "Åžimdi al Temmuz'da Ã¶demeye baÅŸla!" avantajÄ± sunulmaktadÄ±r.

Kampanya hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi iÃ§in VitrA ve Artema satÄ±ÅŸ noktalarÄ±na bekliyoruz.Â Â

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z!

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