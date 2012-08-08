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Åžimdi Anaokullu olduk!

08.08.2012 - 08:50 | Son GÃ¼ncelleme:

Sevgi, kuÅŸ, minik, kelebek,... Ä°simleri bu kelimelerle dolup taÅŸan anaokullarÄ±nÄ±n yanÄ±na artÄ±k bir dÃ¼nya markasÄ± geliyor: HELEN DORON ANAOKULU.

1985'ten bugÃ¼ne dÃ¼nyanÄ±n 37 Ã¼lkesinde 750'den fazla ÅŸubeye ulaÅŸan ve Ã§ocuklara Ä°ngilizce eÄŸitiminde dÃ¼nyanÄ±n bir numarasÄ± olan Helen Doron, TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m ÅŸehirlerine ANAOKULU Franchise'Ä± vermeye baÅŸladÄ±.

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"Helen Doron Early English" sisteminin kurucusu ve CEO'su olan Helen Doron, Ã§ocuklarÄ±n ana dillerini nasÄ±l Ã¶ÄŸrendikleri ve ikinci ana dili en verimli ÅŸekilde nasÄ±l Ã¶ÄŸrenebilecekleri Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±, benzersiz bir metodoloji geliÅŸtirerek tÃ¼m dÃ¼nyadaki Ã§ocuklarÄ±n hizmetine sunmuÅŸtur.

"Helen Doron Early English" 3 aylÄ±k bebeklerden 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklara kadar olan yaÅŸ grubuna yÃ¶nelik benzersiz bir Ä°ngilizce dil Ã¶ÄŸretim sistemidir. "Ã‡ocuklarÄ±n ikinci ana dili" sloganÄ±yla erken yaÅŸta Ä°ngilizce eÄŸitimi konusunda dÃ¼nya lideri olan Helen Doron, anaokulu programÄ±yla da Ã§ocuklarÄ± ilkÃ¶ÄŸretim dÃ¶nemine mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde hazÄ±rlamaktadÄ±r.

FARKLI SINIF, FARKLI Ã–ÄžRETMEN, BAMBAÅžKA BÄ°R EÄžÄ°TÄ°M

EÄŸitim, Ã¶zel olarak dekore edilmiÅŸ olan sÄ±nÄ±flarda, Helen Doron sertifikalÄ± Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan veriliyor. Ã‡ocuklar, Ã¶zel olarak geliÅŸtirilmiÅŸ olan Helen Doron sistemiyle doÄŸal ortamlarÄ±nda Ä°ngilizce Ã¶ÄŸrenirken oyun oynuyor gibi hissettiklerinden Ä°ngilizceyi Ã¶ÄŸrenmeleri Ã§ok daha zevkli ve hÄ±zlÄ± oluyor. Anaokulu eÄŸitim programÄ± Ä°ngilizceyi merkeze alarak Ã§ocuklarÄ±n zihinsel ve fiziksel geliÅŸimlerini, baÅŸarÄ±sÄ± kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ bilimsel metodlarla en iyi seviyeye Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor.

MAKSÄ°MUM DESTEKLÄ° FRANCHISE MODELÄ°

Yeni bir Helen Doron Anaokulu kurmak isteyenlerin yanÄ± sÄ±ra, halen faal olan anaokullarÄ± da baÅŸvurarak okullarÄ±nÄ± Helen Doron Anaokulu'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliyorlar. GiriÅŸimcilere, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gerekli izinlerin alÄ±nmasÄ±ndan, sÄ±nÄ±flarÄ±n dekorasyonuna ve Ã¶ÄŸretmenlere Helen Doron sertifika eÄŸitimleri saÄŸlanmasÄ±na kadar her alanda yoÄŸun bir destek veriliyor.

KÄ°MLER HELEN DORON ANAOKULU AÃ‡ABÄ°LÄ°R?

Åžube aÃ§mak isteyen adaylarda engin bir iÅŸ tecrÃ¼besi aranmÄ±yor, ve Ã¶ÄŸretmen olmalarÄ± da gerekmiyor. Ancak Ã§ocuklarÄ± Ã§ok sevmek ve eÄŸitim konusunda istekli olmak Ã¶n ÅŸart.

HANGI BÃ–LGELERDE FRANCHISE VERÄ°LÄ°YOR?

Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir'in yanÄ± sÄ±ra, Ä°Ã§ Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve DoÄŸu Anadolu illerinden gelen baÅŸvurular da kabul ediliyor. YatÄ±rÄ±m maliyeti bÃ¶lgeye gÃ¶re 45.000 Euro ile 70.000 Euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. YapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 ayda geri dÃ¶nmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in: 0212 2799074
istanbul@helendoron.com
helendoron.com

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ


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