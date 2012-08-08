Åžimdi Anaokullu olduk!

1985'ten bugÃ¼ne dÃ¼nyanÄ±n 37 Ã¼lkesinde 750'den fazla ÅŸubeye ulaÅŸan ve Ã§ocuklara Ä°ngilizce eÄŸitiminde dÃ¼nyanÄ±n bir numarasÄ± olan Helen Doron, TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m ÅŸehirlerine ANAOKULU Franchise'Ä± vermeye baÅŸladÄ±.
HELEN DORON EARLY ENGLISH NEDÄ°R? Â
"Helen Doron Early English" 3 aylÄ±k bebeklerden 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklara kadar olan yaÅŸ grubuna yÃ¶nelik benzersiz bir Ä°ngilizce dil Ã¶ÄŸretim sistemidir. "Ã‡ocuklarÄ±n ikinci ana dili" sloganÄ±yla erken yaÅŸta Ä°ngilizce eÄŸitimi konusunda dÃ¼nya lideri olan Helen Doron, anaokulu programÄ±yla da Ã§ocuklarÄ± ilkÃ¶ÄŸretim dÃ¶nemine mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde hazÄ±rlamaktadÄ±r.
FARKLI SINIF, FARKLI Ã–ÄžRETMEN, BAMBAÅžKA BÄ°R EÄžÄ°TÄ°M
MAKSÄ°MUM DESTEKLÄ° FRANCHISE MODELÄ°Yeni bir Helen Doron Anaokulu kurmak isteyenlerin yanÄ± sÄ±ra, halen faal olan anaokullarÄ± da baÅŸvurarak okullarÄ±nÄ± Helen Doron Anaokulu'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliyorlar. GiriÅŸimcilere, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan gerekli izinlerin alÄ±nmasÄ±ndan, sÄ±nÄ±flarÄ±n dekorasyonuna ve Ã¶ÄŸretmenlere Helen Doron sertifika eÄŸitimleri saÄŸlanmasÄ±na kadar her alanda yoÄŸun bir destek veriliyor.
Åžube aÃ§mak isteyen adaylarda engin bir iÅŸ tecrÃ¼besi aranmÄ±yor, ve Ã¶ÄŸretmen olmalarÄ± da gerekmiyor. Ancak Ã§ocuklarÄ± Ã§ok sevmek ve eÄŸitim konusunda istekli olmak Ã¶n ÅŸart.
HANGI BÃ–LGELERDE FRANCHISE VERÄ°LÄ°YOR?
AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in: 0212 2799074
istanbul@helendoron.com
helendoron.com