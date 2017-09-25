Silopi’de şu anda silahlı kuvvetler boşuna adım atmıyor

YENİ ÇATIŞMALARIN HABERCİSİ

“Bizim herkes gibi Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimizin de haklarına, hukuklarına, güvenliklerine, müreffeh bir hayat taleplerine sonuna kadar saygımız var. Bu yöndeki çabalarında daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. En sıkıntılı zamanlarında gerekli desteği vererek onları ayakta tuttuk. Ancak bizim aynı zamanda Irak’ta Arap kardeşlerimiz de var. Türkmen kardeşlerimiz var, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler. Bunların da haklarına saygımız var. Kuzey Irak tüm bu halkların ortak hayat alanıdır. Sadece bir şahsın ya da aşiretinin hayat alanı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu bölgeyi sadece tek bir grubun kontrolü altına almaya çalışması orada uzun yıllar sürecek yeni çatışmaların, zulümlerin, katliamların habercisi olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır.

MAKARAM SARI BAĞLAR

Kimse bizden sınırlarımızın hemen yanı başında yeni bir kriz ve çatışma alanı oluşmasına göz yummamızı bekleyemez. Bu konudaki tavrımız açıktır. Buna rağmen yapılan, Irak’taki cari hukuka da uygun olmayan referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz. Gayrimeşrudur bu. Başından beri bir şey söyledik. Irak’ın toprak bütünlüğü ve toplumsal birliği doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu. Bir defa Irak’ın federal yapısı bunların yaptıkları referandumu kabul etmiyor. Anayasa Mahkemesi gerekli kararını zaten verdi. Boşu boşuna, makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar.

VANAYI KAPATTIĞIMIZDA BİTER

Şu anda bir şeyin bilinmesini özellikle istiyorum. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Silopi’de boşuna şu anda silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmıyor. Şu anda İran aynı durumda. Aynı zamanda Hava Kuvvetleri aynı durumda. Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var. Bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Artık giriş-çıkış bunlar da kapatılacak. Butün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda bu iş de biter.

Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin geri adım atması şart. Olmazsa olmaz.”

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

SURİYE’de de bir ya da birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Öyle Kuzey Suriye’de YPG, PYD oralarda devlet kuracaklarmış. Bunların hepsi onlar için kuru bir rüya. Başkaları için sadece stratejik hamle olan bu gelişmelerin devletimiz ve milletimizin beka meselesi olduğunu buradan ifade ediyorum. Biz burada böyle bir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaptık. Şimdi burada da bu tür gelişmelere müsaade etmemiz mümkün değil. Irak ve Suriye’de ülkemiz için tehdit oluşturan konularda, gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyeceğimiz tüm seçenekler masa üstündedir. Suriye, Cerablus, Rai, Dabık, El Bab... Buraya kadar uzanan 2000 kilometrekarelik alanı nasıl DEAŞ’tan temizlediysek, gerektiğinde Irak’ta bu tür adımları atmaktan geri durmayacağız.