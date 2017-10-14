Silivri'de ilk ziyaret

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olarak çalışırken FETÖ’yle bağlantı suçlamasıyla gözaltına alınan ve 4 Ekim’de tutuklanan Metin Topuz’u, dün avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkiliyle gerekli olan görüşmeyi yaptıklarını belirterek, “Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık. Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık” dedi.



‘GÖZALTINDA 3 KEZ GÖRÜŞTÜRÜLDÜ’

ABD tarafı Topuz’un avukatlarıyla görüştürülmediğini öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün iddiaları yalanlarken Topuz’un ailesi ve avukatlarından görüşme isteğinin gelmediğini ifade etti. Açıklama şöyle: “Şüpheli Mehmet Topuz hakkında 25 Eylül günü verilen 7 günlük gözaltı süresi aynı gün eşine tebliğ edilmiş, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen gözaltı kararı uyarınca şüphelinin avukatlarıyla görüşme hakkı 5 gün kısıtlanmıştır. 7 günlük gözaltı süresinin dolması ve soruşturma işlemlerinin devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2017’de 3 gün ek gözaltı süresi daha verilmiş olup avukatına tebliğ edilmiştir.



Gözaltı sürecinde şüphelinin 30 Eylül 2017, 2 Ekim 2017, 3 Ekim 2017 tarihlerinde müdafileri Av. Selman Alibaş ve Av. Halit Akalp ile görüşme imkânı sağlanmış ve bu husus tutanağa bağlanmıştır. 3 Ekim 2017’de avukatları eşliğinde başlayan ifade işlemi aynı gün 23.50’de bitirilmiştir. 4 Ekim 2017’de İstanbul Emniyeti’nden Başsavcılığımıza sevk edilen şüphelinin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘devletin gizli kalması gereken bir kısım siyasal ve askeri bilgileri temin etmek’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce avukatlarının katılımıyla yapılan sorgusu sonrasında tutuklanmıştır.



HAFTADA BİR GÖRÜŞME HAKKI

Tüm terör suçlarında olduğu gibi Topuz’un da cezaevinde bulunduğu süre içerisinde aile efradı ve müdafileri haricinde diğer kişiler ile görüşme hakkı kısıtlanmış ancak haftada bir olan müdafisi ve ailesiyle görüşme hakkı tanınmıştır.”



GÖRÜŞ GÜNÜNE İLGİ

İstanbul Başsavcılığı’nın dün yaptığı “Gerek aile fertleri gerekse avukatları tarafından bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine Başsavcılığımızın talimatı ile 11 Ekim’de eşi ve avukatı Silivri Cezaevi idaresince aranarak bilgilendirme yapıldı. Avukat Selman Alibaş tarafından ziyaretin 13 Ekim’de (dün) yapılacağı cevabı alındı” açıklamasının ardından Topuz’un avukatları Silivri’ye gitti. Avukatlar Selman Alibaş ve Halit Akalp, müvekkilleriyle görüştü. Ziyarete basın büyük ilgi gösterdi.



