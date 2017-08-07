Silivri'de bu kez arsa krizi çıktı!

Silivri Belediyesi, kamu yararı gözetilerek satılmasına karar verilen 94 taşınmazın satışına 2009 yılı itibari ile başladı. Satış süreci başladıktan kısa süre sonra, yapılan işlemlerin hukuki olmadığı gündeme geldi. Yapılan satışlar Danıştay’a taşındı. 4 yıla yakın sürede devam eden davaya Danıştay 8’nci Ceza Dairesi noktayı koydu. Mahkeme, satışların hukuki olmadığını, satışlarda herhangi bir kamu yararı olmadığına hükmederek belediyenin arsa satışlarını iptal etti.

90 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Belediye Meclisi’nden 2009 yılında çıkan meclis kararından sonra, belediyeyi mali olarak rahatlatmak için kolları sıvayan yönetim 90 milyon liralık arsa satışı yaptı. 2009’dan 2016 yılına kadar geçen sürede yapılan arsa satışlarının şimdiki değerinin ise 200 milyon lira civarında olduğu kaydediliyor. Danıştay’ın ‘iptal’ kararı sonrası belediye bu kez, daha önce arazi sattığı kişilere karşı dava açma yoluna gitti. Belediyeden arazi satın alan vatandaşlara tek tek dava açan belediye, satışı yaptığı arazileri iadesini istedi.

TEK TEK DAVALAR AÇILIYOR

Silivri Belediyesi Avukatı Müjde Demirkol Yağcıoğlu’nun hazırladığı dilekçeyle arazi satın alan 94 kişiye Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıldı. Yer satın alan kişilere gönderilen dava dilekçesinde şunlar talep edildi:



Yukarıda açıklanan haklı ve yasal nedenlerle İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 2009/1410 E. Sayılı kesinleşen kararı doğrultusunda Silivri Gümüşyaka Mahallesi 32 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına yapılan tapulu tescillerinin iptali ile her türlü haciz ve takyidattan ari bir şekilde müvekkil Silivri Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline, yargılama sonucuna kadar taşınmazın tapu kaydına teminat alınmaksızın tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz” denildi.

GELEN TEBLİGAT ŞOKE ETTİ

Silivri Belediyesi’nden eline geçen dava dilekçesiyle şaşkınlık yaşayan kişiler, karşı dava açmak için Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyor. Mahkemenin kararından sonra dava açmaya hazırlanan vatandaşların çoğu arazileri üçüncü kişilere sattığı da ortaya çıktı. Davadan habersiz arsayı alan ikinci ve üçüncü kişilerin tamamı mahkemede haklarını aramaya hazırlanıyor.