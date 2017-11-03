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    Silinen Whatsapp mesajları arkada iz bırakıyor!

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 08:04 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta yanlışlıkla attığınız mesajlar başınızı ağrıtabilir; ancak yeni gelen güncellemeyle birlikte artık bu sorundan tüm kullanıcılar kurtulmuş oldu. Çift yönlü silme işlemi sayesinde karşı tarafa attığınız mesajı tamamen yok edebiliyorsunuz. Ama arkanızda ufak bir iz bırakarak...

    Whatsapp'ın henüz hayata geçirdiği bir özellik sayesinde kullanıcılar çift yönlü atılan mesajları silebiliyor. Yani örneğin X kişisi Y kişisine attığı mesajı 7 dakika dolmadan hem kendi ekranından hem de Y'nin ekranından tamamen silebiliyor. Bunun için yapılması gereken ise gayet basit: Öncelikle Whatsapp'ın en son güncellemesini telefonlara yüklemek gerekiyor; ardından silmek istediğiniz mesajın üzerine bir süre dokunarak silme seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.

    Silinen Whatsapp mesajları arkada iz bırakıyor

    Son olarak çöp kutusu yani sil butonuna dokunduğunuzda size mesajın tek taraflı mı yoksa iki kullanıcının ekranından mı mesaj silinsin şeklinde soru soruluyor. Bu soruya 'herkes için' dediğinizde mesaj tamamen iki kullanıcının ekranından da kaybolmuş oluyor. 

    Silinen Whatsapp mesajları arkada iz bırakıyor

    Ancak mesajı silmekle arkanızda bir iz bırakıyorsunuz ve bunun bir kurtuluşu da yok. Eğer mesajı silerseniz hem sizin hem de karşı tarafın ekranında bir mesaj sildiğinize dair mesaj düşüyor. Bu da sizin bir mesajı sildiğinizden karşı tarafın haberinin olması anlamına geliyor ki az önce söylediğimiz gibi bunu önlemenin bir yolu yok. Whatsapp'ın bu mesajı zorunlu olarak vermesinin arkasında hangi fikrin yattığını bilmiyoruz; sanırız karşı tarafın silinen mesajdan haberinin olması isteniyor; ancak bu gerçekten de gerekli mi, tartışılır.

    Etiketler: whatsapp mesaj silme , uygulama , whatsapp mesaj nasıl silinir
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