Silinen düğün videosuna tazminat

Gaziantep 1. Tüketici Mahkemesi, düğün çekimleri için anlaştığı firmadan videoları alamayan Hatice ile Mehmet Akif Tükenmez çiftinin 20 bin lira manevi ve video çekim bedeli için de 500 lira maddi tazminat taleplerini değerlendirdi.

Çiftin hayatlarında bir defa yaşayabileceği ve hayatlarının en önemli günlerinden biri olan düğün gününe ilişkin video kaydının bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten mahkeme, firmanın videoları çifte ulaşıp ulaşmadığını netleştirmeden sildiğin için kusurlu olduğuna hükmetti.



Bu gerekçeyle mahkeme, söz konusu firmanın, çifte 3 bin 500'er lira manevi tazminat ve 500 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Mehmet Akif Tükenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf ve video çekimlerinin iyi olması için organizasyon şirketiyle anlaştıkları söyledi.

Düğünden 2-3 ay sonrası için teslim tarihi verildiğini belirten Tükenmez, şunları kaydetti:

"O tarihte görüştüğümüzde fotoğrafların hazır olduğunu ancak videoların hazır olmadığını söylediler. Bu sırada organizasyon firmasının fotoğrafçısının değiştiğini öğrendik ve fotoğrafçıyla görüştüğümüzde yaklaşık 30 çiftin düğün videolarının bulunduğu hard diskin yandığını söyledi. Ben de organizasyon firmasının sahibini aradım, bana videoları teslim ettiklerini ve sildiklerini söyledi."

Bunun üzerine hukuki süreci başlattıklarını aktaran Tükenmez, "İzmir'de örnek bir davada çifte 10'ar bin lira tazminata hükmedilmişti. Biz de bu rakamda tazminat davası açtık. Mahkeme bizi haklı buldu ancak 7 bin lira manevi, 500 lira da maddi tazminata karar verdi. Bu tabii ki karşılığı değil. Videoyu alamadığımız için evliliğimde problemler yaşadım. Eşime ve ailesine mahcup oldum. Sonuçta ömürde bir defa oluyor. Karşılığı değil ama en azından mahkemeyi kazandık. Bu bile bizim için önemli. İşlerini ciddi yapmayan firmaya ders olmuştur umarım." diye konuştu.

Çiftin avukatı Mustafa Çetin de düğün videolarının yeri doldurulamayacak bir değere sahip olduğunu ifade ederek, "Çiftin haklarını aramak için dava açtık ve mahkeme bizi haklı gördü. Çifte, toplam 7 bin 500 lira ödenmesine karar verildi. Faiziyle birlikte yaklaşık 10 bin lira oluyor. Ancak hükmedilen tazminat müvekkillerimin uğradığı manevi zararı gidermekten oldukça uzak. Bu nedenle bir üst mahkemeye gideceğiz." diye konuştu.