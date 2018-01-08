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    Silikon Vadisi’nin gizli seks partilerini deşifre etti!

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli borsa ve ekonomi kanalı Bloomberg’te çalışan kadın gazeteci Emily Chang, ‘Brotopia’ adlı kitabında Amerikan teknoloji şirketlerinin yerleşkelerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nin uzmanlarının bilinmeyen hayatlarını yazdı.

    Kitapta gündüz teknolojik yenililikler ve akıllı telefonlar için yeni uygulamalar üzerinde çalışan beyinler, gece çılgın seks partilerine katılıyor. Kitaptaki anlatıma göre gençliklerinde dersleri nedeniyle eğlenceye pek vakit ayıramayan bilişim uzmanları, grup seksin yapıldığı malikanelere giderek genç yaşlarında fırsat bulamadıkları deneyimleri yaşıyor.

    KARİYER PLANI

    Partilerde içkinin yanısıra uyuşturucu da alınıyor. Kitapta ismi verilmeyen bir kadın, bu partilerden birinde bir şirket kurucusunun yanında eşi olmasına rağmen kendisini öpmeye çalıştığını anlatıyor. Kadın kendisine uyuşturucu da teklif edildiğini söylüyor. Partilere sadece eğlence ve zevk düşkünü kişiler katılımıyor. Silikon Vadisi’nin bazı çalışanları, üst düzey şirket yöneticileriyle bu partilerde bağlantı kurarak kariyerlerinde yükselmeyi hedefliyor.

    EVLİ ÇİFTLER DE KATILIYOR

    Kitabın yazarı Chang, partilerin erkekler için eğlence olduğunu ama kadınlar için sıkıntılı durumlar çıkarabildiğini belirtiyor. Kadınlardan bazıları partilerde tanıştıkları erkeklerin kendilerine olan ilgisinin parti sonrasında da sürdüğünü ve bu durumdan rahatsız olduklarını anlatıyor. Partilere evli çiftler de katılıyor. Chang, bunun bir hayat tarzı olduğunu ve açık ilişkilerin normal görüldüğünü belirtiyor. Öte yandan, kadın yazar, bu partilere katılma yönünde çalışanlara bir baskı yapılmadığını da vurguluyor.

    Etiketler: seks partileri
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