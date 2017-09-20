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    Hürriyet >Teknoloji>Silikon Vadisi'ni drone'lar bir bir ele geçiriyor!

    Silikon Vadisi'ni drone'lar bir bir ele geçiriyor!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 07:12

    Çılgın buluşlara meraklı çocuklar 22 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında yeniden Kanyon’da buluşuyor. Kod yazmadan, programlamaya, droneların özel dünyasını keşfetmekten oyun tasarımına kadar öğretici atölyeler, eğlenceli deneylerle birleşiyor. Geleceğin mucitleri hep birlikte keşfediyor, üretiyor eğleniyor!

    Kanyon, yaz tatili dönüşü çocukları ilgi çekici, öğretirken eğlendiren atölyelerin yer aldığı Silikon Vadisi etkinliği ile karşılıyor. 22 Eylül– 6 Ekim tarihleri arasında, etkinlik alanında yer alacak olan teknoloji vadisinde çocukları, keşfederek paylaşma duygusunu, teknoloji ve üretkenlikle birleştirecekleri aktiviteler bekliyor.

    Bu macerada kullanılan tüm yazılım ve donanımlar “özgür yazılım” ve “açık donanım” kaynaklarından faydalanarak hazırlandı. Çocuklar Silikon Vadisi Kanyon’da macerasında öğrendikleri ve kullandıkları tüm oyun ve uygulamalara, sonradan erişebilecekler ve kendi remixlerini üretebilecek hale gelecekler. Böylece Silikon Vadisi’nde öğrendikleri bilgileri ve kazandıkları deneyimleri hayatlarının bir parçası haline getirebilecekler.

    Silikon Vadisini dronelar bir bir ele geçiriyor

    Etiketler: silikon vadisi , kanyon , kodlama
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