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    Silikon Vadisi partileri kitap oldu... Ünlü vadinin çılgın yüzü

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 23:40 | Son Güncelleme:

    Gazeteci Emily Chang, Amerika’da teknoloji devi şirketlerin yerleşkelerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde yaşanan çılgın partilerin kitabını yazdı.

    ABD merkezli borsa ve ekonomi kanalı Bloomberg’de çalışan gazeteci Emily Chang, ‘Brotopia’ adlı kitabında, Amerikan teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nin uzmanlarının bilinmeyen hayatlarını kaleme aldı.

    Chang’in iddiasına göre, gündüz teknolojik yenililikler ve akıllı telefonlar üzerinde saatler harcayan kişiler, geceleri çılgın seks partilerine katılıyor.

    Gençliklerinde ağır ders yükü nedeniyle eğlenceye pek vakit ayıramayan bilişim uzmanları, şimdi grup seks yapılan malikânelerde ilginç deneyimler yaşıyor. Partilerde uyuşturucu yaygın kullanılıyor.

    İsmi verilmeyen bir kadın, eşiyle birlikte katıldığı bir partide bir şirket kurucusunun kendisini öpmeye çalıştığını, ayrıca uyuşturucu teklif edildiğini söylüyor.

    Kitapta, bu çılgın partilerin bazı kişilerin kariyer planlamasının bir parçası olduğu da öne sürülüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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