Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Silifke'de yüzlerce balık karaya vurdu

    Silifke'de yüzlerce balık karaya vurdu

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Mersin’in Silifke İlçesi'nde yüzlerce balık sahile vurdu. Kum Mahallesi'nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

    Sahil kenarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yüzlerce balığın ölmesi, olayı gören vatandaşları endişelendirdi.

    Vatandaşların Silifke Emniyet Müdürlüğüne haber vermesi ile olay yerine gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendisleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemede bulundu. Mühendisler, balık ölümleriyle ilgili ölü balıkların numunesi ile su numunesi alarak gerekli tespitleri yapmak ve nedenini araştırmak üzere laboratuvarlara göndereceklerini belirttiler.

    Sahil kenarına vuran balıkları ilk gören Mustafa Çalışkan, “Sabah denize girmek için sahile geldik. Yüzlerce balığı kıyıda görünce şaşırdık. Bu durumdan dolayı endişe duyuyoruz. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Bu balıkların neden öldüğü konusunda bir fikrim yok” dedi.

    Silifke’de sahil kenarına vuran ölü balıkların ölüm sebebine ilişkin yetkili ağızlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Silifkede yüzlerce balık karaya vurdu

    Etiketler: Mersin , Silifke , balık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri