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    Şile'de korkunç olay... Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

    İHA
    16.02.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Şile Yolu Taşdelen Mevkii'nde bir hafriyat kamyonu iki aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki sürücü şans eseri ölümden döndü.

    Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli, kullandığı 34 DP 2858 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

    Hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

    Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

    Etiketler: Şile , harfiyat kamyonu , Trafik kazası , son dakika
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