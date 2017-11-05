Şile’de bekleyiş sürüyor

İnegöl’den gelen Ayten İlkmen de bir yıl önce askerden dönen 23 yaşındaki oğlu Mert İlkmen’in bir an önce bulunması için deniz kenarında sürekli dua okudu. Tek oğlu olan Mert’in 2 yıllık elektronik bölümünü bitirdiğini belirten İlkmen şunları söyledi: “2 ay önce bu gemide çalışmaya başlamıştı. Gemiye gitmesini istemiyordum. Hatta bana, ‘Aşçı gitti, yemekleri kaptan yapıyor. İşe giren birkaç ay sonra işi bırakıyor’ diyordu.” Bu arada, Şile’de kayıp gemicilerin yakınlarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en donanımlı gemisinin bu iş için görevlendirildiğine dikkat çekerek “Bu personel, sizin evlatlarınızı size teslim etmek için büyük bir gayret içerisinde. Denizden çıktıktan sonra da 2.5 saat basınç odasında bekliyorlar, denizin altında kaldıkları süre ise sadece 15 dakika. Bir dalış faaliyeti yaklaşık 6 saat sürüyor” dedi.