Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şile’de bekleyiş sürüyor

    Şile’de bekleyiş sürüyor

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    05.11.2017 - 20:16 | Son Güncelleme:

    Şile açıklarında çarşamba günü batan Bilal Bal isimli geminin mürettebatını arama çalışmalarının 5. gününde ailelerin bekleyişi sürüyor.

    İnegöl’den gelen Ayten İlkmen de bir yıl önce askerden dönen 23 yaşındaki oğlu Mert İlkmen’in bir an önce bulunması için deniz kenarında sürekli dua okudu. Tek oğlu olan Mert’in 2 yıllık elektronik bölümünü bitirdiğini belirten İlkmen şunları söyledi: “2 ay önce bu gemide çalışmaya başlamıştı. Gemiye gitmesini istemiyordum. Hatta bana, ‘Aşçı gitti, yemekleri kaptan yapıyor. İşe giren birkaç ay sonra işi bırakıyor’ diyordu.” Bu arada, Şile’de kayıp gemicilerin yakınlarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en donanımlı gemisinin bu iş için görevlendirildiğine dikkat çekerek “Bu personel, sizin evlatlarınızı size teslim etmek için büyük bir gayret içerisinde. Denizden çıktıktan sonra da 2.5 saat basınç odasında bekliyorlar, denizin altında kaldıkları süre ise sadece 15 dakika. Bir dalış faaliyeti yaklaşık 6 saat sürüyor” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri