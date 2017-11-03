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    Şile'de batan gemiden son dakika haberi... 4 cansız bedene ulaşıldı

    İHA
    03.11.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Şile açıklarında batan gemideki 11 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı.

    Şile açıklarında 1 Kasım’da sabaha karşı batan 78 metrelik Bilal Bal isimli yük gemisinin 11 kayıp personeli, aranıyor. Bugün sabah erken saatlerde başlayan arama kurtarma çalışmalarında 4 cansız beden bulundu. 

    Gemiden alınan SOS sinyalinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri gönderilmişti. Geminin filikası ön bölümü suya batmış halde, can yelekleri de su yüzeyindeydi.

    11 MÜRETTEBATIN İSİMLERİ

    Batan gemideki 11 mürettebatın isimleri şöyle:

    Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük...

    AYRINTILAR BİRAZDAN...

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    Etiketler: son dakika , batan gemi , Bilal Bal gemisi
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