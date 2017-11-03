Şile'de batan gemiden son dakika haberi... 4 cansız bedene ulaşıldı

Şile açıklarında 1 Kasım’da sabaha karşı batan 78 metrelik Bilal Bal isimli yük gemisinin 11 kayıp personeli, aranıyor. Bugün sabah erken saatlerde başlayan arama kurtarma çalışmalarında 4 cansız beden bulundu.

Gemiden alınan SOS sinyalinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri gönderilmişti. Geminin filikası ön bölümü suya batmış halde, can yelekleri de su yüzeyindeydi.

11 MÜRETTEBATIN İSİMLERİ

Batan gemideki 11 mürettebatın isimleri şöyle:

Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük...

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