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    Şile'de 4'ncü mürettabatın da cansız bedenine ulaşıldı

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarında geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

    Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

    Şile Kaymakamı Salih Yüce, yaptığı açıklamada, daha önce üç cesedin çıkarıldığı gemi batığında bir cesede daha ulaştıklarını belirtti. Yaklaşık bir saat içinde cesedin karaya çıkartılacağını aktaran Yüce, kimlik tespiti için cenazenin Şile Devlet Hastanesi'ne götürüleceğini, bu işlemin tamamlanmasının ardından da Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini ifade etti.

    Yüce, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

    Etiketler: mürettebat
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