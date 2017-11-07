Şile'de 4'ncü mürettabatın da cansız bedenine ulaşıldı

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Şile Kaymakamı Salih Yüce, yaptığı açıklamada, daha önce üç cesedin çıkarıldığı gemi batığında bir cesede daha ulaştıklarını belirtti. Yaklaşık bir saat içinde cesedin karaya çıkartılacağını aktaran Yüce, kimlik tespiti için cenazenin Şile Devlet Hastanesi'ne götürüleceğini, bu işlemin tamamlanmasının ardından da Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini ifade etti.



Yüce, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.