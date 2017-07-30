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Şile'de 49 bin lira peşinatla ev alma imkânı

Hürriyet Haber
30 Temmuz 2017 - 16:21Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 16:31

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak isteyenler için yeni adres Şile. Konut fiyatlarının henüz ucuz olduğu Şile'ye son yıllarda yoğun talep var.

60 km’lik sahili ve doğa harikası ormanlarıyla Şile, bir yandan doğal yaşam sürmek isterken, diğer yandan İstanbul’daki işine yarım saatte ulaşmak isteyenlerin tercihi oluyor. Üstelik Şile’de İstanbul’un diğer ilçelerine göre konut fiyatlarının hala çok uygun.

ORMAN İÇERİSİNDE BUTİK BİR KÖY

Şile’de son yıllarda geliştirilen markalı konut projelerinin en yenisi Şile’nin merkezine 3 km uzaklıkta olan ForestVille. İki katlı bloklardan oluşan projeye ulaşım da oldukça kolay. 3 kilometrelik kum sahiliyle Şile’nin en güzel plajlarından birisi olan Kumbaba Plajına yürüme mesafesinde. Homar Yapı’nın hayata geçirdiği projede teslimler 2018 yazında yapılacak. Fiyatların İstanbul’a göre çok uygun olduğu Şile’de 49.000 TL peşinat ve 1.900 TL taksit ile ev alınabiliyor.

 

ŞİLE’DE YAŞAYANLARA HER GÜN TATİL

İstanbul’un karmaşasından uzakta yaşamak isteyenler için Şile çevresinde gezilecek birbirinden güzel yerler var. Ağva ve Saklıgöl’ün yanısıra Şile’nin Akçakese, İmrenli, Sahilköy gibi köyleri de son zamanlarda ilgi çekiyor.

Şile’deki konut projeleri sadece hafta sonlarını ve tatillerini Şile’de geçirmek isteyenlerin değil 4 mevsim Şile’de yaşamak isteyenlerin de tercihi. Şile otobanından işlerine yaklaşık yarım saatte gidip gelerek akşamları doğaya dönmek isteyenlerin sayısı son zamanlarda giderek artıyor.

 

Etiketler: Şile , Konut , Doğa
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