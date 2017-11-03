Cansız bedenlerine ulaşıldı, yakınları sinir krizleri geçirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul ili Şile ilçesi 7 deniz mili açıklarında batan ticari geminin yeri tespit edilmiştir. 3 Kasım 2017 tarihinde icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettabatın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden önceki gün yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

MÜRETTEBAT YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan mürettebat yakınları ise Şile sahiline koştu. Burada yetkililerle konuşarak bilgi alamaya çalışan mürettebat yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı mürettebat yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Sinir krizi geçiren mürettebat yakınlarına, sahilde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

'1. KAPTAN KARTAL'DA İNDİ' İDDİASI

Gemide bulunan diğer mürettebatı arama çalışmaları sürerken gemide 1. kaptanının bulunmadığı ortaya çıktı. Kaptanın ara durak olan Kartal'da gemiden indiği iddia edildi.

ŞİLE KAYMAKAMI VE BERABERİNDEKİ HEYET OLAY YERİNE HAREKET ETTİ

Bu arada Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Cemil Özkurşun ve Şile Devlet Hastanesi Başhekimi batan geminin bulunduğu alana gitti. Yetkililerin arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağı öğrenildi.