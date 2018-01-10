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    DEAŞ'lı teröristi sildiği fotoğraf yakalattı

    Fatih TURAN/TRABZON (DHA)
    10.01.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    TRABZON'un Of İlçesi'nde teknik takibe alındıktan sonra polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Gürcistan uyruklu Gocha Sagnadze (33), DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Sagnadze'yi cep telefonundan silinen bir fotoğraf yakalattı. Sagnadze ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 1.5 yıl önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde 46 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından olan Çeçen uyruklu DEAŞ'lı terörist Ahmet Çatayev ile bağlantısı olduğunu belirledi. Sagnadze'nin havalimanı saldırısı sonrası DEAŞ'lı terörist Çatayev ile öldürülmeden kısa bir süre önce Of İlçesi'nde bir süre birlikte kaldıkları ortaya çıktı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ilçede çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze ile eşi Marlami V.'yi teknik takibe alarak izlemeye başladı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler 26 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına aldı. Evde arama yapan ekiplerce çifte ait bazı dijital cihazlara da el koyarken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

    SİLDİĞİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

    Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçsuz olduklarını belirtti. Bazı dijital cihazlarda incelemelerini sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla birlikte çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şüpheli Gocha Sagnadze'nin DEAŞ üyesi olabileceği yönünde ekipler soruşturmalarını genişletti.

    Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yeniden ifadesi alınan şüpheli Sagnadze, DEAŞ'a bir süre önce katıldığını itiraf etti. Şüpheli Gocha Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı’nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından Çeçen uyruklu 'tek kol' lakaplı DEAŞ'lı terörist Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of’taki evinde birlikte kaldıklarını da söyledi.

    TUTUKLANDI

    Emniyet'teki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen çiften Gocha Sagnadze, DEAŞ terör örgütüne üye olması suçlamasıyla tutuklanırken eşi Marlami V., de sınır dışı edildi.

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    Etiketler: Trabzon , Of İlçesi
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