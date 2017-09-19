Sıla'nın evine hırsız girdi

Habertürk Gazetesi'nden Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sıla ’nın 10 gün boyunca şehir dışında olmasını fırsat bile hırsızlar, şarkıcının Kadıköy’deki evine girdi.
Kilidi kırarak eve giren hırsızlar, Sıla’nın tedbiri sayesinde evde değerli eşya bulamayarak eli boş ayrıldı. Olayın ardından Sıla, güvenlik sistemi şirketinden şikâyetçi oldu.
SILA SİTEYE TAŞINACAK
Yeni bir eve taşınma kararı alan Sıla’nın bu konudaki en büyük destekçisi sevgilisi Ahmet Kural.Sıla, konserleri nedeniyle İstanbul dışında geçirdiği zamanı düşünerek güvenlikli bir siteye taşınacak.
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