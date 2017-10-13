Son dakika: Silahlı saldırıya uğrayan savcı Küçüköner'e yeni görev

Kararname ile Akıncı Üssü iddianamesini hazırlayan savcı Ramazan Dinç ile Koza İpek davasını açan Savcı Musa Yücel de Ankara’ya Başsavcıvekili yapıldı. Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında dava açan savcı Özgür Kamışlık da terfi etti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı’nda yaşananlara ilişkin çatı davanın duruşma savcısı Aytekin Cenikli Ankara Başsavcıvekili oldu. 15 Temmuz’da Genelkurmay Karargahı’nda arama yapan ve Ankara’da hakim savcı soruşturmalarını yürüten Ahmet Akça da Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğine getirildi. Ankara’da Anayasal Büro’ya Bakan Başasavcıvekili Ergün Şahin ise Ankara Batı Başsavcılığına getirildi.

KOZMİK ODA ARAMA KARARINI VEREN HAKİM SİNCAN’A

Kozmik Oda’da soruşturmasında arama kararlarında imzası bulunan hakimlerden Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır ise Ankara Batı Hakimliğine gönderildi. Şatır, Kozmik Oda kumpası davasında yargılanıyor. Ankara Başsavcıvekilleri Kemal Demirdön ile Cevat İşlek de Yargıtay Savcılığına, Ahmet Hamdi Kaya ise İstinaf Savcılığına gönderildi.

İSTANBUL'DA ÜÇ İSİM DEĞİŞTİ

HSK İstanbul’da ise Beykoz, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Başsavcılarını değiştirdi. 17-25 Aralık sürecinden sonra İstanbul Terör Suçlarına Bakan Büronun başına getirilen ve ilk FETÖ soruşturmalarını yapan Büyükçekmece Başsavcısı Orhan Kapıcı Yargıtay Savcılığına atandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN SAVCI YARGITAY’A

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de Yargıtay tetkik hakimliğine getirildi.