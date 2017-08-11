Silahlı kişilerce kaçırıldı canını zor kurtardı

13 YILDIR BÖLGEDE

Halepçe ilinde kaçırıldığını belirten Cuma Ekinci, 20 yıl önce kurulan Ekinciler İnşaat’ın ortakları arasında yer alıyor. Şirket 2004 yılından itibaren Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Bölgede 4 ayrı şantiyesi bulunan şirket, 120’ye yakın iş makinesi ile bölgede faaliyet gösteriyordu.

Aynı zamanda şirketin genel müdürü konumunda olan Cuma Ekinci, 19 Temmuz’daki kaçırılma olayı ve öncesinde yaşadıklarını Hurriyet.com.tr ile paylaştı:

EKONOMİK SIKINTILAR VE KAÇIRILMA

“Ata S. isimli kişi beni aradığında şehir dışındaydım; iki gün sonra davetine gelebileceğini söyledim ve davet amacının, bölgenin nüfuzlu ismi olmasından dolayı yol yapım çalışmasına ekonomik destek olacak diye düşündüm. 19 Temmuz sabah 09:00 saatlerinde evine gittiğimde benim iş makinalarımı iş yapmadığım süre içerisinde kendisinin koruduğunu iddia ederek benden 100 bin dolar para istedi. Ben bu parayı ödeyemeyeceğimi belirtince beni bodrum katına kilitleyerek çıkmam için iş makinalarımı onlara devretmemi ve parayı ödememi söylediler. Daha sonra beni ziyarete gelen taşeronum aracılığıyla kardeşim Mehmet Ekinci’ ye telefonla ulaştım kaçırıldığımı söyleyerek yardım istedim.’’

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Cuma Ekinci’nin kardeşi Mehmet Ekinci ise, ağabeyinden aldığı ‘yardım’ telefonu sonrası Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğuyla görüştü. Ekinci, aynı süreçte AK Parti Hükümeti’nden üst düzey bir siyasetçiyi de arayarak yardım talebinde bulunduğunu anlattı. Yürütülen görüşmeler sonrası Cuma Ekinci, taşeronu olarak iş yapan kişinin evine götürüldü. Ekinci, bütün bu süreçte konsolosluk görevlileri ile temasta olduklarını aktardı.







ÇIKIŞ YASAĞIN VAR GİDEMEZSİN

Cuma Ekinci’nin anlatımına göre, taşeronunun evinde iki gün kaldıktan sonra gizlice Erbil’e götürüldü. Ekinci, Türkiye’ye dönüş yapacağı sırada yeni bir şok daha yaşadı. Ekinci’ye, Irak dışına çıkış yasağının olduğu belirtildi. Havayolu ile Türkiye’ye gelemeyeceğini anlayan Ekinci, gizli bir biçimde bir tanıdığının yardımı ile karayolu ile Türkiye’ye geldi.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Kaçırılma olayı ve sonrasında Kuzey Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nden hiçbir desteğini göremediğini öne süren Cuma Ekinci daha önce de, ekonomik olarak baskı altına alındıklarını anlattı. Ekinci’nin ifadesine göre Erbil’de bulunan şantiyesine haciz geldi; 9 milyon dolarlık iş makinası elinden alındı. Şantiyesinin talan edildiğini söyleyen Ekinci “Bizim Kuzey Irak hükümetinden alacağımız olduğu için ve oraya belli bir yatırım yaptığımızdan dolayı işimizi bırakıp geri dönemeyiz ama orada kaldığımız sürede de can güvenliğimiz yok. Bunlar sadece bizim yaşadığımız olaylar değil. Oradaki bütün Türk şirketleri bizim yaşadıklarımızı yaşadı. Biz sadece gerekli önlemlerin alınmasını ve güvenli bir şekilde işimize devam etmeyi istiyoruz” dedi.



Cuma Ekinci, milyonlarca dolarlık iş makinelerinin ellerinden alındığını belirtti.



