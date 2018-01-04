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    Silahlı kamp tepkisi

    DHA
    04.01.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeme getirdiği Tokat ve Konya’da silahlı eğitim verilen kamplar olduğu yönündeki iddiaya iki kentin siyasilerinden tepki geldi.

    AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun “Bakanlık, milletvekilliği yapmış bir şahsın bu derece sorumsuzca açıklama yapmasının kabul edilebilir bir durum değil. Bu tür mesnetsiz iddialarından vazgeçip derhal Konya, Tokat ve tüm Türkiye’den özür dilemelidir” dedi.

    Tokat AK Parti İl Başkanı Metin Polat “Somut bilgi varsa paylaşılması halinde devletimiz yapılacak ne varsa yaparlar" derken, CHP İl Başkanı Feramuz Şahin de “Bir kanıt varsa bunu ortaya koymalı ” diye konuştu. MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ise “Böyle bir iddianın son zamanda ortaya atılmasını üzücü ve anlamsız olarak değerlendiriyorum” dedi. 

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri
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