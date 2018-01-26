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    Silahlı çatışmaya karıştı! İş yeri kurşunlandı

    İHA
    26.01.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şahsın iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

    Saat 22.30 sıralarında Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana gelen silahlı çatışma sonucu üç kişinin yaralanma olayının ardından saat 00.30 sıralarında silahlı yaralama olayına karışan Metcan T.’nin iş yerinin camına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle 4 el ateş edildi.

    Silahlı çatışmaya karıştı İş yeri kurşunlandı

    Mehmet Akif Sokağa gelen polis ekipleri 4 adet pompalı tüfeğe ait fişek kapsülü ele geçirdi.

    Silahlı çatışmaya karıştı İş yeri kurşunlandı

    Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iş yerini kurşunlayan kişi veya kişileri yakalamak için Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

    Silahlı çatışmaya karıştı İş yeri kurşunlandı

    Etiketler: bafra , samsun , silahlı saldırı
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