Silahlarını bıraksınlar

HER BİRİ MUSTAFA KEMAL’DİR

“15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Her biri günümüzün Alparslan’ı, Fatih Sultan’ı, Mustafa Kemal’idir. Ülkemize yönelen terör saldırılarının asıl amacı Türkiye’yi yürümekte olduğu kutlu yolculuktan çevirmektir. Farklı amaçlar, farklı söylemler altında maşa olarak kullanılan tüm örgütlerin nihai hedefi, amacı Türkiye’nin yükselişini yavaşlatmak, geciktirmektir. Türkiye, işte bu terör belasıyla yıllardan beri amansız mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler yoluyla karşımıza çıkıyor, kimi zaman terör olarak önümüze geliyor, kimi zaman yargı darbeleriyle kendini gösteriyor.



AHKAM KESMESİNLER

Zaman zaman Güneydoğu’da sergilenen ayrılıkçı oyunlara bizzat şahit olduk, kardeşi kardeşe kırdırdılar. 16 yaşında kurban eti dağıtan evladımızı katlettiler. Diyarbakır’ı abluka altına almak istediler. Çukur ve hendekler ile masum sivillerin hayatına kastettiler. Kutsala bile; Kuran-ı Kerim’e bile saldırdılar. Türkiye ırklarla, mezheplerle, inançlarla kutuplaştırılacak bir ülke değil farklılıkları ile büyük bir zenginliğe sahibiz. Şehitlere sözümüz, gazilere borcumuz var. Bayrağı indirmeyecek, ezanları dindirmeyecek, teröristlere ve onların ağa babalarına da dünyayı dar edeceğiz. Şu ülke şöyle dedi, bu ülke böyle dedi bizi hiç ilgilendirmez. Biz gözyaşı dökerken, taziyelerini bile ağız ucuyla iletenler ahkam kesmesin.



AYDIN MASKELİ TİPLER

Güney sınırlarımızda bazı oyunlar oynanıyor, tezgâhlar planlanıyor. En büyük bela DEAŞ idi. Dünya konuşurken Türkiye DEAŞ’a en büyük darbeyi vurdu. Türkiye’nin terörle mücadelede gösterdiği kararlı tutum bazı çevrelere yeterli gelmedi. Dost ve müttefik bazı ülkeler 30 bin kişilik terör ordusu kurma hayaline kapılmışlar. Bu harekât son terörist yok oluncaya kadar de devam edecek. Aydın maskeli bazı tiplerin dillendirdikleri yalanlara karşı milletimiz uyanık olmalı. Harekât sırasında ‘Kürt kardeşlerimize operasyon yapılıyor’ gibi gösteriyorlar, bu en büyük alçaklıktır. Asıl olan Arap, Kürt, Türkmen, tüm etnik unsurları rahata erdirmektir. Her bir ferdin, vatandaşın can ve mal güvenliğini esas alırız.



ÇAY GİDER, KUM KALIR

Kimsenin toprağında gözümüz yok ama başımıza bela olan terör örgütlerine de eyvallah diyecek halimiz yok. Topraklarımızı genişletmeye değil, teröristleri yok ederek huzurun var olduğu bir ortam oluşturmaya gidiyoruz. Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi bütün terör unsurları temizlenecek ve Suriye’den gelen kardeşlerimiz oraya dönüp yerleşecek, hayatını orada sürdürecek. Terör koridorunu başlarına yıkacağız. Ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar; çay gider, kum kalır. Bizimle burada yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler. Milletimizin dualarına, desteğine sonuna kadar güveniyoruz.”



'SOSYAL MEDYA SORUMSUZ DEĞİL'

BAZI çok bilmişler yorumlar yapıyorlar ama terör örgütünün amacına bilerek veya bilmeyerek yardım ettiğinin farkında değiller. Yürekleri yetiyorsa yanlarını burada da söylesinler. Sosyal medyada dolaşan bazı provokasyon gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Hiç sıkılmadan geçmiş olaylara ait fotoğrafları Afrin’de siviller çocuklar öldürülüyormuş gibi takdim ediyorlar. Milletimiz rahat olsun sosyal medya sorumsuz medya değildir. Kimsenin hukuk ve adalete uymayan çaba içine girme hakkı yoktur. Burada işlenen suçların hesabı sorulmaya da başlanmıştır. ‘Zeytin Dalı’ harekâtına leke sürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.