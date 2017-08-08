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    Silahla kediye ateş etmiş! 6 ay hapsi isteniyor

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    08 Ağustos 2017 - 10:13Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:07

    Maltepe’de, komşusunun ‘Kırçıl’ isimli kedisini havalı tüfekle yaraladığı iddia edilen 1980 öncesinin ‘Raki’ lakaplı ünlü dolandırıcısı Ahmet Güney Zobu (78) hakkında, 10 aydan 6 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Görgü tanığı, "Ahmet Güney Zobu’nun daha önceden de bu şekilde havalı tüfek ile ateş ettiğini biliyorum. Devamlı çevre güvenliğini tehlikeye atmaktadır” dedi.

    Maltepe’de 9 Şubat 2017’de, kadın kuaförünün önünde oturan Sevim H.Ö., yanında yatan kedisinin can havliyle bir anda zıplamaya başladığını farketti. Karşı binaya baktığında, elinde havalı tüfekle Ahmet Güney Zobu’yu gördüğünü söyleyen Sevim H.Ö., Kırçıl’ı hemen veterinere götürdü. Çekilen röntgen filminde, ‘Kırçıl’ kedinin vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

    Sevim H.Ö. (63), olayın ardından Küçükyalı Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. İfadesinde “Bu şahıs devamlı suret ile bu şekilde havalı tüfek ile sokaktaki hayvanları vurmaktadır. Daha önceden de bu tarzda havalı tüfek ile insanlara ve hayvanlara ateş eden ve kedimi yaralayan Ahmet Güney Zobu’dan şikayetçiyim” dedi.

    “İFTİRA ATTI BEN ŞİKAYETÇİYİM”

    14 Şubat’ta Polis Merkezi’ne giderek ifade veren Ahmet Güney Zobu ise, “Benim havalı tüfeğim yoktur. Suçlamalar tamamen asılsız ve iftiradır. Beni camdan gördüklerini söylemişler. Ben sürekli evde bulunduğumdan, camdan dışarıyı seyrederim. Ancak hiçbir şekilde havalı tüfekle ateş etmem. Bana iftira attığı için ben kendisinden şikayetçiyim” dedi.

    “DAHA ÖNCE DE ATEŞ ETTİ”

    Tanık olarak dinlenen Sedat T. de, “9 Şubat günü çalıştığım bayan kuaföründe bulunuyordum. Dışarıda bulunan Sevim H.Ö.’nün kedisi zıplamaya başladı. Sokağa çıktığımızda, kuaförün karşısındaki binanın ikinci katından pencereden ismini Ahmet Güney Zobu olarak bildiğim şahsın elindeki havalı tüfek ile ateş ettiğini gördüm. Sonra ise kedinin sahibi, kediyi alıp veterinere götürdü. Ahmet Güney Zobu’nun daha önceden de bu şekilde havalı tüfek ile ateş ettiğini biliyorum. Devamlı çevre güvenliğini tehlikeye atmaktadır” dedi.

    Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Güney Zobu hakkında, ‘Sahipli hayvana karşı mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

     

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    Etiketler: Ahmet Güney Zobu , KEDİ , DOLANDIRICI
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