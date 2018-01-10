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    Silah zoruyla otoda tecavüz

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    10.01.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    ADANA’da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C.’nin tecavüzüne uğradığını iddia eden B.B. (46), sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp biriminde fenalaşıp, bayıldı.

    18 yaşındaki kızı G.B.’yi hastaneye götüren B.B. ardından Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’ndeki evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.’nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi.

    İddiaya göre kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.’nin elinden kurtulup polise gitti. Adli tıpta doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Yakalanan Murat C. tutuklandı. 

    Etiketler: Adana , gazetehaberleri
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