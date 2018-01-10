Silah zoruyla otoda tecavüz

18 yaşındaki kızı G.B.’yi hastaneye götüren B.B. ardından Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’ndeki evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.’nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi.



İddiaya göre kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.’nin elinden kurtulup polise gitti. Adli tıpta doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Yakalanan Murat C. tutuklandı.