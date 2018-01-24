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    Silah sesinin geldiği okul bahçesine koştular, korkunç manzarayla karşılaştılar

    Ömer KOÇ/DHA
    24.01.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, duyulan silah sesleri üzerine okul bahçesine koşanlar, M.K. (17) ile B.T. adlı kızı (16) yaralı halde buldu. Tabancayla vuruldukları belirlenen M.K. ve B.T., hastanede tedaviye alındı.

    Kalealtı Mahallesi sakinleri, cumartesi günü okul bahçesinden art arda silah sesleri duydu. Hemen okula koşanlar, bahçede kanlar içerisinde yatan M.K. ve B.T. ile karşılaştı. Yaralılar, otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan M.K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri okulun bahçesinde tabanca buldu. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: okul bahçesi , silah sesi , son dakika
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