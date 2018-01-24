Silah sesinin geldiği okul bahçesine koştular, korkunç manzarayla karşılaştılar

Kalealtı Mahallesi sakinleri, cumartesi günü okul bahçesinden art arda silah sesleri duydu. Hemen okula koşanlar, bahçede kanlar içerisinde yatan M.K. ve B.T. ile karşılaştı. Yaralılar, otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan M.K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri okulun bahçesinde tabanca buldu. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.