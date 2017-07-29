Silah ruhsatına FETÖ ayarı

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelikte, İçişleri Bakanı’na ‘can güvenliği tehlikede’ olanlara silah ruhsatı verme yetkisi tanınırken, Bakan gerekli gördüğü takdirde, bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine devredebilecek. Milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara da ruhsat verilmeyecek.



Eski yönetmelikte bir yıldan fazla hapis cezası alana ruhsat verilmezken, değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmayan bir suçtan ceza alana, kovuşturma aşamasında taşıma ruhsatı verilecek.



Artık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları’na da süresiz silah taşıma ruhsatı verilebilecek.



