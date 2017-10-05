Silah için zam!

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer vergi dilimlerinde yapılan artışların zaruretten kaynaklandığını vurgulayarak, “Hiç bir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Yeni silah sistemlerini almak için Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktaracağımız, terörle mücadele, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek ve caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na aktaracağımız kaynak var. Türkiye önümüzdeki yıl savunma sanayisi ve Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapacak. Net olarak MTV’den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira. İlave MTV artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor” diye konuştu.

Şimşek, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, daha önce MTV’den 2.8 milyar lira ek gelir beklentisini 2 milyar liraya düşürmesi de dikkat çekti. Şimşek, borçlanmanın yüksek faiz ve yapılacak hizmetlerden imtina etmek anlamına geldiğini vurgulayarak, bu nedenle ilave harcamaları vergi gelirleriyle karşılama kararı aldıklarını söyledi. Borç açığı arttığında makro ekonomik istikrarın riske atılacağına dikkati çeken Şimşek, ikiz açığın Türkiye’nin geleceği için tehdit olacağını kaydetti. Şimşek, milletten alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda her zaman net ve şeffaf olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

İLAVE SİLAH SİSTEMLERİ

“Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirasını eğitime, 21 lirasını sağlığa, yaklaşık 20 lirasını sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirasını yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faize ayırıyoruz. Faizi bir kenara bırakırsanız tamamı milletimize hizmet olarak gidiyor. Bizim petrol gelirimiz yok, yoktan bir şeyi var edemeyiz. Milletten topladığımızı tekrar milletimize yatırım olarak sunuyoruz. 2018’de Türkiye’nin etrafındaki tehditlerle baş edebilmesi, caydırıcı bir güce sahip olabilmesi için ilave silah sistemleri gündemde. Bunu karşılamak amacıyla borç yerine vergi artışlarını tercih ettik.”

Gelir Vergisi reformunun da gelecek yıl hayata geçeceğini belirten Şimşek, “Tasarruf yapacağız demiyoruz. Cari harcamalar noktasında çok net şekilde cari harcamaları düşürüyoruz. İkinci konu, araç, kiralama ve satın alma konusunda çok net bir tavır olacak. İstisnai haller hariç, izin verilmeyecek. Araç dediğiniz zaman binek araçları kastediyorum. Bina konusu da öyle izin vermeyeceğiz. Biz kamu olarak üzerimize düşeni yapacağız. Yatırımlar konusunda şunu yapacağız; bütün yatırımcı bakanlarımız gelecekler ve yatırım planlarımızı sunacaklar. Şu yatırımlar daha öncelikli, yatırımda önceliklendirme” dedi.

ALTINA İLK GÜN 15 MİLYON TL TALEP

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahviline ilginin yoğun olduğunu belirterek “İlk gün yaklaşık 15 milyon lira civarında talep geldi. Ülkemizde çok ciddi bir atıl tasarruf var. Bankacılık sisteminde olmadığı için bu kasada evde köşede bir yerde duruyor. Türkiye gidiyor dışarıdan borçlanıyor. Hazine olarak borçlanmada sıkıntımız yok derdimiz bu atıl kaynağı ekonomiye kazandırmak tasarruf havuzunu büyütmek. Var olan bir kaynağı sisteme getirmek. Yaklaşık 100 milyar dolar değerinde, 2 bin 200 ton atıl altın kaynağı bulunuyor” dedi. Şimşek, şöyle konuştu: “Altınlarınızı Ziraat Bankası’na götüreceksiniz. Değeri ne onu teslim edeceksiniz, faiz istemiyorsanız kira sertifikası; yoksa altına dayalı tahvil vereceğiz. Yüzde 2.4 reel getirisi var. Devlet onun üzerine size ilave yüzde 2.5’a yakın getiri verecek. Altınınıza ihtiyacınız oldu lütfen altınını geri istiyorum dersiniz. Orada ufak tefek masraf olacak ama muhatabımız devlet. Tasarruf havuzumuz büyüyecek. Faizi düşürmenin başka yolu yok.”