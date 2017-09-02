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Sıla nerede, Ahmet orada

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikinci kez sahne aldı. 5 Ağustos’taki Antik Tiyatro konserinde yoğun ilgi nedeniyle bir konser sözü veren Sıla'nın ikinci konseri de yoğun ilgi gördü. Sıla hayranları konser alanına girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Nilüfer DEMİR (DHA)
02.09.2017 - 11:46

Ünlü şarkıcı Sıla, Bodrum'daki Antik Tiyatro'da ikinci kez konser verdi. Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen konserde verdiği ikinci konser sözünü bayramın birinci günü gerçekleştiren Sıla, şarkılarını yine 3 bini aşkın kişiye söyledi. Sıla'yı izlemeye gelen hayranları, konser alanı önünde oluşturdukları kuyruklarda içeriye girebilmek için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle konser 30 dakika geç başladı. Sıla’yı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Ahmet Kural ile Murat Cemcir de vardı. 

Sıla nerede, Ahmet orada

Ahmet Kural basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. İmajını yenileyen Kural, yeni halini Sıla’nın da beğendiğini söyledi. Konsere sakal traşı olarak gelen Murat Cemcir ise, basın mensuplarına esprili bir dille, ’sinek kaydı’ traşını Sıla’nın da beğendiğini söyledi.

’Heybeden Şarkılar’ konseri ile ikinci kez Bodrum’da hayranları ile buluşan Sıla, konserine ’Bodrum’un suları’ şarkısı ile başladı.

Saçlarını kestiren Sıla’nın yeni imajı ise dikkat çekti. Hayranlarına ’Heybeden Şarkılar’ konserlerinin nasıl oluştuğunu anlatan Sıla, Sonbaharın ve bayramın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Bu sezonda beni ikinci kez yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Konserlerimiz bize taze kan olsa, size taze kan olsa diye düşündük. Yaptığımız şarkıları tekrardan düzenleyebiliriz dedik. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızla paylaştığımız şarkılar vardı, onları heybeye atabiliriz dedik. Bu şarkıları kronolojik sıraya dizdik. 2007 yılında başlıyor birlikteliğimiz ve Ekim ayında 10 yıl olacak. Bizi buralara kadar taşıdı, hakikaten diyar diyar gezdirdi, diyar diyar çaldırdı, söyletti. Hiç birimizin hikayesi birbirine dokunmuyor. Fakat duygularımız ortak ve destek çıkıyoruz birbirimize ve bence birbirimizi çok daha iyi hissediyoruz. Kendimizi de çok daha iyi hissediyoruz. Heybeden şarkılar galiba birazcık bunu yakaladı. Heybemizde tabii ki fazladan kalabalık var; sevinçler, yazılar, mutluluklar, aşklar, ayrılıklar, daha bir sürü madde daha da ekleyebiliriz. Kalabalığız yani, çok güzel bir akşam olmasını gönülden diliyorum. Beraber şarkı söylersek, şarkılar ne kadar çok dinlenirse bence o kadar güzel bir lisan çıkıyor ortaya dedi.

Sıla nerede, Ahmet orada

’Gözlerine teslimim’ şarkısı ile konserine devam eden Sıla, ardından ’Dön demeyi unuttun’ ve ’Sevişmeden uyumayalım’ şarkılarını seslendirdi

’Sevişmeden Uyumayalım’ şarkısının nakarat bölümünü seyircilere söyletmek isteyen Sıla, kalabalıktan güçlü bir ses gelmeyince, Bekleyin ki uyumayın. Bu nedir ya. Böyle bir dilek dileme şekli hiç duymadım. Yani bu kadar basiretsiz temenni mi olur ya? Bodrum burası diyerek, dinleyenlerden daha güçlü bir ses istedi.

Gece boyunca yaklaşık 30 şarkı seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, konseri izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Sıla nerede, Ahmet orada

 

Sıla nerede, Ahmet orada

SON 24 SAATTE NE OLDU?

 

 

Son Güncelleme : 02.09.2017 - 11:55
Etiketler: Sıla , Ahmet Kural , Murat Cemcir
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