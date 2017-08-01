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    Sıla konserinden rektöre haciz çıktı!

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 06:31Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:17

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleşecek Sıla konseri iptal edilince organizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilen Sıla konseri nedeniyle alacağını tahsil edemeyen orrganizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu. Üniversite, 2013’te bahar şenlikleri için organizasyon firması ile anlaştı. Ancak Sıla konserinin yapılacağı 14 Mayıs’ta yaşanan yoğun yağışta sahnenin çatısı su aldı. Sahne ve konser alanının tehlike yaratacak derecede ıslanması nedeniyle konser iptal edildi. Organizasyon şirketi Sıla konserinin başka bir gün yapılacağını yazılı ve sözlü olarak üniversite yönetimine bildirdi. Ancak yönetim geri dönüş yapmadı.

    Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre organizasyon şirketi Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı. Mahkeme üniversiteyi haksız bularak 48 bin TL’yi yasal faiziyle ödemesine karar verdi. 55 bin TL alacaklarını olduğunu belirten organizasyon şirketi avukatı Tahir Kemal Bozkır rektörlüğün resmi makam aracının da bulunduğu 4 otomobilehaciz koydurdu.

     

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    Etiketler: abant izzet baysal üniversitesi , Sıla , KONSER , Haciz , son dakika
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