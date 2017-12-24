Sıla Bochum’da konser verdi

KONSERİ izlmeye gelenler uzun kuyruklar oluştururken, Almanya’da Noel etkinlikleri ve eğlenceleri için alınan güvenlik önlemleri burada da hissedildi. Seyircilerin el çantaları, girişte görevliler tarafından tek tek arandı.

Hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Sıla, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sıla’nın sahne performansıyla coşan dinleyiciler, birçok eserde şarkıcıya eşlik etti.

Konser öncesinde hayranlarıyla kısa bir sohbet eden Sıla, “Çok güzel bir akşam olacağını henüz İstanbul’da iken seziyorduk, ama bu kadar güzel bir akşam olacağını, bu kadar güzel karşılama olacağını galiba sezmiyorduk. Salon güzel, sizlerle çok daha güzel olmuş. Çok şekersiniz, teşekkürler. Ben yarın artık başka yürürüm” dedi.

Konserde iki ayrı kıyafetle hayranlarının karşısına çıkan Sıla, konser sonundan alkışlarla uğurlandı.