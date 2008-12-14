Sıkışın beyler, biz de geliyoruz

Gökmen Avcı yazıyor

Hafta içi oynanan son maçla birlikte toplanan 2 puan, ve kapatılan Avrupa defteri. Bu sonuca alıştırıla alıştırıla gelindiği için, maç sonrası pek fazla tepki de oluşmadı. Artık kendi ligimize dönüldü.

Şampiyonluk için, hiçbir aday yarıştan kopmamaya çalışıyor. Bu hafta, şu ana kadar tek kayıp TRABZONSPOR’dan. SİVASSPOR, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, ANKARASPOR bu hafta hanelerine 3 puanı yazdırmayı başardılar. Kopmamak için galibiyet şart.

ANTALYASPOR lige zorlu maçlarla başladı. İlk 7 haftada, BEŞİKTAŞ, DENİZLİSPOR, GALATASARAY, KONYASPOR, TRABZONSPOR, GAZİANTEPSPOR, ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile karşılaşıp, TEK puanını GALATASARAY deplasmanından alıyordu. Teknik Direktörünü değiştiren ANTALYASPOR, bu güne kadar bir daha yenilmedi. 7 maçta 2 galibiyet (biri SİVASSPOR) ve 5 beraberlik aldı. Dipten kurtulmaya çalışıyorlar. Rakip bu sefer zor ve kendi sahasında çok farklı oynuyor.

Böylesi bir ortamda karşılaşma başlıyor. 30.000 Kombine satılmışsa, tribünlerde Seyirci yok gibi. Hafta içi SAKATLIKLARI SEBEBİYLE KIEV’e götürülmeyen EMRE ve COLIN KAZIM ilk 11’de. Hemen gol isteyen FENERBAHÇE, dakikalar geçtikçe baskısını arttırıyordu. Gol GUIZA’dan 11. dakikada geldi. Kornerden gelen topu LUGANO arkaya sektirdi. Topu içeri rahatlıkla atan GUIZA, bundan sonra çok daha fazla ve önemli pozisyonlar bulsa da, çok kötü vuruşlarla skorun kendi lehine açılmasına engel oldu. COLIN KAZIM’ın bir güzel hareketi vardı. Ama o da gol olmadı. En bariz Gol Şansını ise Hakem değerlendiremedi. Ceza alanı içinde formadan çekmeyi görmeyince, penaltıyı da vermemiş oldu. 43. Dakikada, VOLKAN ASLAN ikinci sarı kartla oyundan atıldı. İlk yarı 1-0 FENERBAHÇE’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

FENERBAHÇE rahatlamak için, ikinci golü bulması gerekiyor. Dünkü maçta rakibi, BEŞİKTAŞ’ı sonlara doğru iyice sıkıştırmış ve bulduğu pozisyonlarla nelerin olabileceğini göstermişti. Gerçi ANTALYASPOR dünkü ANKARAGÜCÜ gibi etkili gelemiyordu, ama ne olur, ne olmaz.

İkinci yarı 11’e 10 oynanacak. Oyuna hakim gözüken taraf FENERBAHÇE derken, DJIEHOUA öyle bir gol kaçırdı ki, inanılır gibi değil. Cesaretlenen ANTALYASPOR maça ortak olmaya çalışıyordu. LUGANO baktı ki defans zorlanıyor, olaya el koymaya karar verdi. Önce kafayla gol atmayı denedi, ama direk izin vermedi. Ardından kale önünde ki karambolden yararlanıp golünü attı. 2-0. Bundan sonra FENERBAHÇE için maç artık çok kolay. Ve öylece maç 2-0 tamamlanıyordu.

Maç boyunca GÖKHAN GÖNÜL yok gibiydi. Nerdeyse ileri hiç çıkmadı. EDU ise, Kendi Saha ve Seyircisine güvenerek, Galip Oldukları Maçta Gereksiz Sinir Yapıp, Ona Buna Saldırıyordu. Daha dakikası geçmeden adamı biçince, Hakem sarı kart gösteriyordu. Direk kırmızı kartla oyundan atılmadığına dua edeceğine, Ona bile itiraz ediyordu.

Hakeme diyecek tek bir şey var. "O penaltıyı göremiyorsan, ÇOK ÇALIŞMAN GEREKİYOR, ÇOK."

Haftanın son maçı da tamamlandı. Üst taraf biri birine iyice yaklaştı. Yer kapma kavgası çıkacağa benziyor. Lig sonuna kadar böyle giderse, unutulmaz bir sezon olur.