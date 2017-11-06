Sıkışan PKK'dan Suriye'de akıllara zarar hamle!

Münbiç'teki yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, PKK/PYD, Halep'in Aynularab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 militanı, gençleri zorla silah altına almaları için Münbiç'e gönderdi.

PKK/PYD unsurları sabah saatlerinde Münbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara onlarca kontrol noktası kurarak 18 ila 31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutuklamaya başladı.

Örgüt söz konusu sözde kontrol noktalarını, Cerablus Yolu Mahallesi, Matahin Kavşağı, ilçe merkezinin girişindeki El Cezire Mahallesinin doğu tarafına ve ilçenin kuzey girişine kurdu.

PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Farat ve el-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu. Terör örgütü, tutukladığı gençleri işgal ettiği Aynularab kırsalındaki kamplara sevk etti.

ESNAF İSYAN EDİP GREVE GİTMİŞTİ

PKK/PYD'nin uygulamasına büyük tepki gösteren Münbiç esnafı, Bab askeri meclisinin çağrısı üzerine dün genel greve gitmişti. İlçe sakinleri tutuklamaların ardından dün ilçe merkezi ve bazı köylerde geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Terör örgütü PKK/PYD, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'i Ağustos 2016'da ABD desteğiyle işgal etmişti.