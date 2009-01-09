Edip Uras yazıyor

Liglere verilen aradan faydalanmak, kupa maçları gösterdi ki, ‘büyük’ takımlarımızın hiçbirinin şimdilik başarabildiği bir şey değil. Kupa maçlarının yarısı bitmeyen ligimizin tam orta yerinde her gün art arda gelmesi, futbolu özleyenler için güzel bir haberdi. Ancak kısa sürede fark edildi ki, aslında ligimizin futbolunu pek de özlememişiz.

Kadıköy’de buzzzz gibi bir havada oynanan Fenerbahçe – Bursaspor maçı da sahalarımızda özlenmeyen maçlardan biriydi. Sarı – Lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçı dakikalara böldüğünüzde elinizde kalan birkaç futbol kırıntısından başka bir şey değildir. 90 dakika, tribün üzerindeki ısıtmalara rağmen ısıran Kadıköy ayazında, herhangi bir semtimizdeki herhangi bir halı saha maçtan daha iyi olmayan bir maçı izlemek zorunda bırakılmak insanların zoruna gidiyor olmalı.

Şükrü Saraçoğlu’nun gitgide kötüleşen zemininde kazanmasına rağmen Fenerbahçe’de en ufak bir fark görmek mümkün olmadı. Guiza’nın ıssızlığı, Alex’in belki de en çok işe yarayacağı dakikalarda oyundan alınması, kanatların işlememesi, Selçuk’un futbol sadece ön direklerde oynansa dilekleri, Roberto Carlos’un tribünlerden çok da ciddi gözükmeyen hareketleri, bol ve saçma pas hataları, kullanılmayan boş alanlar yine bir Fenerbahçe maçının akıllarda kalan düşünce lokmaları.

Fenerbahçe sadece duran top ve serbest vuruşlardan gol attığı için eleştirilen zamanlarını arıyor. Alex ve Roberto Carlos’un hazırlıklarından sonra Bursasporlu defans oyuncularının ayaklarına yuvarlanan top, son zamanların frikik fakirliğine son noktayı koydu. Kornerlerden Selçuk’un ön direğe koşması ile bulunan gollere rağmen, Fenerbahçe’nin her korneri aynı şekilde kullanması yaratıcılık eksikliği ile açıklanabilir.

Bursaspor, yeni hocası Ertuğrul Sağlam ve hiçbir maça gelmekten çekinmeyen taraftarı ile Kadıköy’de sıkıcı bir beraberliğe razıymış gibiydi aslında. Özellikle sahanın son üçte biri hariç, diğer alanlarda Fenerbahçe’den çok daha iyi top çevirdiler, pozisyona giremeseler de oyunu dengede tutmaya çabaladılar. Selçuk’un ön direkteki kafası hesaplarını bozdu, ikinci yarının ilerleyen dakikalarında oyun çözülür derken Aragones’in ‘üç puanı koruma çabası’ Alex – Josico değişikliğinden sonra Bursaspor bir kez daha hayat buldu. Bu dakikalarda Sercan’ın ara pası ile girilen tek pozisyon gol olsa maçın geri kalan dakikaları çok farklı olabilirdi. Carlos’un attığı ikinci gol maçın son dakikalarında Kadıköy seyircisini gerginlikten kurtarmış oldu sadece, sıkıntıdan kurtarabildi mi o tartışılır.

Ligin başlamasına ve Trabzon’un konuk edilmesine daha oldukça uzun bir süre var, sezon arasındaki kupa maçlarının özellikle Fenerbahçe için güzel hazırlık fırsatları olduğu göz önüne alınırsa, Aragones’in farklı şeyler denemesi tavsiye edilebilir. Dedenin tek ön libero Selçuk ile başladığı maçta 4-1-4-1 yerine 4-1-3-2 gibi oynamayı deneyip, şu gariban vatandaşını en azından bir iki maçlığına şu yalnızlıktan kurtarsa diye geçiyor insanın içinden.

Guiza’nın ilk maçlardaki ‘hücum presi’ artık kaptırdığı topların ardından yaklaşık 30 saniye süren şiddetli ve gereksiz enerji harcamalarına dönüştü. Dikkatli izlendiğinde ‘ama çok çalışıyor adam’ yorumları biraz havada kalıyor artık. Fenerbahçe’nin en büyük avantajı defansif anlamda verimliliğini yükseltiyor olması. Dede’nin daha az pozisyon vererek ve ön direk mucizelerine inanarak geliştirdiği taktik anlayış, bu sezon Fenerbahçe maçlarını sevimsiz yapsa da büyüklerimiz ne der: ‘kazanan her zaman haklıdır.’ Ne yazık ki büyükler de her zaman haklı olmuyor.