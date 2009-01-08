SÄ±kÄ±ntÄ±

Liglere verilen aradan faydalanmak, kupa maÃ§larÄ± gÃ¶sterdi ki, â€˜bÃ¼yÃ¼kâ€™ takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n hiÃ§birinin ÅŸimdilik baÅŸarabildiÄŸi birÅŸey deÄŸil.Â Kupa maÃ§larÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± bitmeyen ligimizin tam orta yerinde hergÃ¼n ardarda gelmesi, futbolu Ã¶zleyenler iÃ§in gÃ¼zel bir haberdi. Ancak kÄ±sa sÃ¼rede farkedildi ki, aslÄ±nda ligimizin futbolunu pek de Ã¶zlememiÅŸiz.Â

KadÄ±kÃ¶yâ€™de buzzzz gibi bir havada oynanan FenerbahÃ§e â€“ Bursaspor maÃ§Ä± da sahalarÄ±mÄ±zda Ã¶zlenmeyen maÃ§lardan biriydi. SarÄ± â€“ Lacivertlilerin 2-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± dakikalara bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde elinizde kalan birkaÃ§ futbol kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±ndan baÅŸka birÅŸey deÄŸildir. 90 dakika, tribÃ¼n Ã¼zerindeki Ä±sÄ±tmalara raÄŸmen Ä±sÄ±ran KadÄ±kÃ¶y ayazÄ±nda, herhangi bir semtimizdeki herhangi bir halÄ± saha maÃ§tan daha iyi olmayan bir maÃ§Ä± izlemek zorunda bÄ±rakÄ±lmak insanlarÄ±n zoruna gidiyor olmalÄ±.Â

Edip Uras yazÄ±yor

ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸluâ€™nun gitgide kÃ¶tÃ¼leÅŸen zemininde kazanmasÄ±na raÄŸmen FenerbahÃ§eâ€™de en ufak bir fark gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±. Guizaâ€™nÄ±n Ä±ssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Alexâ€™in belki de en Ã§ok iÅŸe yarayacaÄŸÄ± dakikalarda oyundan alÄ±nmasÄ±, kanatlarÄ±n iÅŸlememesi, SelÃ§ukâ€™un futbol sadece Ã¶n direklerde oynansa dilekleri, Roberto Carlosâ€™un tribÃ¼nlerden Ã§ok da ciddi gÃ¶zÃ¼kmeyen hareketleri, bol ve saÃ§ma pas hatalarÄ±, kullanÄ±lmayan boÅŸ alanlar yine bir FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n akÄ±llarda kalan dÃ¼ÅŸÃ¼nce lokmalarÄ±.Â

FenerbahÃ§e sadece duran top ve serbest vuruÅŸlardan gol attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilen zamanlarÄ±nÄ± arÄ±yor. Alex ve Roberto Carlosâ€™un hazÄ±rlÄ±klarÄ±ndan sonra Bursasporâ€™lu defans oyuncularÄ±nÄ±n ayaklarÄ±na yuvarlanan top, son zamanlarÄ±n frikik fakirliÄŸine son noktayÄ± koydu. Kornerlerden SelÃ§ukâ€™un Ã¶n direÄŸe koÅŸmasÄ± ile bulunan gollere raÄŸmen, FenerbahÃ§eâ€™nin her korneri aynÄ± ÅŸekilde kullanmasÄ± yaratÄ±cÄ±lÄ±k eksikliÄŸi ile aÃ§Ä±klanabilir.Â

Bursaspor, yeni hocasÄ± ErtuÄŸrul SaÄŸlam ve hiÃ§bir maÃ§a gelmekten Ã§ekinmeyen taraftarÄ± ile KadÄ±kÃ¶yâ€™de sÄ±kÄ±cÄ± bir beraberliÄŸe razÄ±ymÄ±ÅŸ gibiydi aslÄ±nda. Ã–zellikle sahanÄ±n son Ã¼Ã§tebiri hariÃ§, diÄŸer alanlarda FenerbahÃ§eâ€™den Ã§ok daha iyi top Ã§evirdiler, pozisyona giremeseler de oyunu dengede tutmaya Ã§abaladÄ±lar. SelÃ§ukâ€™un Ã¶n direkteki kafasÄ± hesaplarÄ±nÄ± bozdu, ikinci yarÄ±nÄ±n ilerleyen dakikalarÄ±nda oyun Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼r derken Aragonesâ€™in â€˜Ã¼Ã§ puanÄ± koruma Ã§abasÄ±â€™ Alex â€“ Josico deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra Bursaspor birkez daha hayat buldu. Bu dakikalarda Sercanâ€™Ä±n arapasÄ± ile girilen tek pozisyon gol olsa maÃ§Ä±n geri kalan dakikalarÄ± Ã§ok farklÄ± olabilirdi. Carlosâ€™un attÄ±ÄŸÄ± ikinci gol maÃ§Ä±n son dakikalarÄ±nda KadÄ±kÃ¶y seyircisini gerginlikten kurtarmÄ±ÅŸ oldu sadece, sÄ±kÄ±ntÄ±dan kurtarabildi mi o tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.Â

Ligin baÅŸlamasÄ±na ve Trabzonâ€™un konuk edilmesine daha oldukÃ§a uzun bir sÃ¼re var, sezon arasÄ±ndaki kupa maÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶zellikle FenerbahÃ§e iÃ§in gÃ¼zel hazÄ±rlÄ±k fÄ±rsatlarÄ± olduÄŸu gÃ¶zÃ¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa, Aragonesâ€™in farklÄ± ÅŸeyler denemesi tavsiye edilebilir. Dedenin tek Ã¶n libero SelÃ§uk ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 4-1-4-1 yerine 4-1-3-2 gibi oynamayÄ± deneyip, ÅŸu gariban vatandaÅŸÄ±nÄ± en azÄ±ndan bir iki maÃ§lÄ±ÄŸÄ±na ÅŸu yalnÄ±zlÄ±ktan kurtarsa diye geÃ§iyor insanÄ±n iÃ§inden.Â

Guizaâ€™nÄ±n ilk maÃ§lardaki â€˜hÃ¼cum presiâ€™ artÄ±k kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± toplarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 30 saniye sÃ¼ren ÅŸiddetli ve gereksiz enerji harcamalarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Dikkatli izlendiÄŸinde â€˜ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor adamâ€™ yorumlarÄ± biraz havada kalÄ±yor artÄ±k. FenerbahÃ§eâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± defansif anlamda verimliliÄŸini yÃ¼kseltiyor olmasÄ±. Dedeâ€™nin daha az pozisyon vererek ve Ã¶n direk mucizelerine inanarak geliÅŸtirdiÄŸi taktik anlayÄ±ÅŸ, bu sezon FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±nÄ± sevimsiz yapsa da bÃ¼yÃ¼klerimiz ne der: â€˜kazanan her zaman haklÄ±dÄ±r.â€™ Ne yazÄ±k ki bÃ¼yÃ¼kler de her zaman haklÄ± olmuyor.

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