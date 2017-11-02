Sıkıcılıktan uzak 4 brokolili tarif

BROKOLİ KÖFTESİ
Brokoli köftesi, bu sağlıklı sebzeyi ağzınıza layık bir hale getirecek. İşte son derece pratik bir brokoli köftesi tarifi…
Malzemeler
250 gr brokoli, 1 havuç, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı karabuğday unu, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber.
Yapılışı
Derin bir kâsenin içine yumurtaları koyarak iyice çırpın. Brokoliyi robottan geçirin. Ardından soğanı, havucu, sarımsağı robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz malzemeyi yumurtayla karıştırın. Bu malzemeye karabuğday unu, tuz, karabiber, zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra köfte harcınızı top yaparak yağlı kâğıda dizin. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Lor peyniri yerine kaşar ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz.
BROKOLİLİ FIRIN MAKARNA
Fırın makarna sevenler, yemeklerine brokoliyi de ekleyerek sağlıklı bir hale getirebilirler. İşte brokolili fırın makarna tarifi…
Malzemeler
1 paket makarna, 1 orta boy kuru soğan, 150-200 gram haşlanmış brokoli, 1 su bardağı konserve bezelye. Sos için 4 adet yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu un ya da irmik, 4 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 4 çay kaşığı tereyağı, yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar.
Yapılışı
Bir tencerenin içine 15 su bardağı su koyun ve içine tuz ekleyin. Su kaynayıncaya makarnayı da tencereye ekleyin. 5 dakika boyunca haşlayın ve süzün. Süzdükten sonra makarnayı tekrar aynı tencereye koyup üzerine haşlanmış brokoli ve konserve bezelyeyi ekleyin. Yumurtaları derin bir kaba koyup iyice çırpın. Tuz ve karabiber ekleyerek tekrar karıştırın. Üzerine üst ve unu ekleyip karıştırın. Orta boy ve kenarları biraz yüksek olan bir fırın kabını yağlayarak kenara koyun. Yumurtalı karışımı sebzeli makarnaya dökerek iyice karıştırın. Bu karışımı hamur gibi fırına aktarıp üzerini kaşıkla düzeltin. Üzerine fındık büyüklüğünde parçalara böldüğünüz tereyağını yerleştirin. Rendelenmiş peyniri de serpin. Makarnayı 5 dakika önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcakken dilimleyip servis edebilirsiniz.
BROKOLİ EZME
Brokoliyle yapabileceğiniz farklı lezzetlerden bir tanesi de brokoli ezmedir. İşte brokoli ezme tarifi.
Malzemeler
400 gr brokoli, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı mayonez, tuz, karabiber.
Yapılışı
Brokolileri yıkadıktan sonra 3 parçaya ayırın. Biraz tuz eklediğiniz suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan brokolileri süzün ve soğuk sudan geçirin. Blender'a yoğurt, mayonez, brokoli ve sarımsakları alarak çırpın. Üzerine bir miktar tuz ve karabiber ekleyin, tekrar karıştırın. Hazırladığınız ezmeyi servis tabağına alarak servis edebilirsiniz.
BROKOLİLİ MÜCVER
Mücver sevenler bu özel tarife tam anlamıyla bayılacak. İşte brokolili mücver tarifi…
Malzemeler
3 adet kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kabak, 2 yumurta, yarım su bardağı kıyılmış brokoli, 3 adet ince kıyılmış taze soğan, tuz, karabiber, sıvı yağ ve un.
Yapılışı
Kabak ve brokoli rendelerini elinizde sıkarak suyunu çıkarın. Çırptığınız yumurtaları ve sebzeleri karıştırma kabında harmanlayın. Un, tuz ve karabiber ekleyerek tekrar karıştırın. Tavaya 2-3 yemek kaşığı yağ koyarak kızdırın. Bir yemek kaşığı harcı tavaya koyarak kaşıkla düzeltin. Her iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın. Yağı bitince yeniden yağ ekleyerek kızartmaya devam edin. Kızarmış mücverlerinizi yağını süzdürerek sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.
BU MEVSİMDE İYİ GİDECEK BİR DE ISPANAKLI TARİFİMİZ VAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün