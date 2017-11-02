Sıkıcılıktan uzak 4 brokolili tarif

BROKOLİ KÖFTESİ

Brokoli köftesi, bu sağlıklı sebzeyi ağzınıza layık bir hale getirecek. İşte son derece pratik bir brokoli köftesi tarifi…

Malzemeler

250 gr brokoli, 1 havuç, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı karabuğday unu, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber.

Yapılışı

Derin bir kâsenin içine yumurtaları koyarak iyice çırpın. Brokoliyi robottan geçirin. Ardından soğanı, havucu, sarımsağı robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz malzemeyi yumurtayla karıştırın. Bu malzemeye karabuğday unu, tuz, karabiber, zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra köfte harcınızı top yaparak yağlı kâğıda dizin. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Lor peyniri yerine kaşar ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz.

BROKOLİLİ FIRIN MAKARNA

Fırın makarna sevenler, yemeklerine brokoliyi de ekleyerek sağlıklı bir hale getirebilirler. İşte brokolili fırın makarna tarifi…

Malzemeler

1 paket makarna, 1 orta boy kuru soğan, 150-200 gram haşlanmış brokoli, 1 su bardağı konserve bezelye. Sos için 4 adet yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu un ya da irmik, 4 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 4 çay kaşığı tereyağı, yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar.

Yapılışı

Bir tencerenin içine 15 su bardağı su koyun ve içine tuz ekleyin. Su kaynayıncaya makarnayı da tencereye ekleyin. 5 dakika boyunca haşlayın ve süzün. Süzdükten sonra makarnayı tekrar aynı tencereye koyup üzerine haşlanmış brokoli ve konserve bezelyeyi ekleyin. Yumurtaları derin bir kaba koyup iyice çırpın. Tuz ve karabiber ekleyerek tekrar karıştırın. Üzerine üst ve unu ekleyip karıştırın. Orta boy ve kenarları biraz yüksek olan bir fırın kabını yağlayarak kenara koyun. Yumurtalı karışımı sebzeli makarnaya dökerek iyice karıştırın. Bu karışımı hamur gibi fırına aktarıp üzerini kaşıkla düzeltin. Üzerine fındık büyüklüğünde parçalara böldüğünüz tereyağını yerleştirin. Rendelenmiş peyniri de serpin. Makarnayı 5 dakika önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcakken dilimleyip servis edebilirsiniz.

BROKOLİ EZME

Brokoliyle yapabileceğiniz farklı lezzetlerden bir tanesi de brokoli ezmedir. İşte brokoli ezme tarifi.

Malzemeler

400 gr brokoli, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı mayonez, tuz, karabiber.

Yapılışı

Brokolileri yıkadıktan sonra 3 parçaya ayırın. Biraz tuz eklediğiniz suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan brokolileri süzün ve soğuk sudan geçirin. Blender'a yoğurt, mayonez, brokoli ve sarımsakları alarak çırpın. Üzerine bir miktar tuz ve karabiber ekleyin, tekrar karıştırın. Hazırladığınız ezmeyi servis tabağına alarak servis edebilirsiniz.

BROKOLİLİ MÜCVER

Mücver sevenler bu özel tarife tam anlamıyla bayılacak. İşte brokolili mücver tarifi…

Malzemeler

3 adet kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kabak, 2 yumurta, yarım su bardağı kıyılmış brokoli, 3 adet ince kıyılmış taze soğan, tuz, karabiber, sıvı yağ ve un.

Yapılışı

Kabak ve brokoli rendelerini elinizde sıkarak suyunu çıkarın. Çırptığınız yumurtaları ve sebzeleri karıştırma kabında harmanlayın. Un, tuz ve karabiber ekleyerek tekrar karıştırın. Tavaya 2-3 yemek kaşığı yağ koyarak kızdırın. Bir yemek kaşığı harcı tavaya koyarak kaşıkla düzeltin. Her iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın. Yağı bitince yeniden yağ ekleyerek kızartmaya devam edin. Kızarmış mücverlerinizi yağını süzdürerek sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.

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