Şikeyi Azaltmanın Yolları

Bu skandallardan teleli-kulaklı olanları spor dışı adli olay gördüğüm için beni ve köşemi pek ilgilendirmiyor. (Bu haberi spor haberi olarak görmeyen ve işlemeyen basınımızı da yürekten kutluyorum.) Ancak bunun dışında gün geçmiyor ki bir şike olayı ya da itirafı patlak vermesin.

Her hafta maç sonuçlarını inceliyorum. Bazı sonuçlar kabak gibi sırıtıyor. Besbelli birileri iddaaya yatmış. Ancak ispatlayamıyorsunuz.

Kendi klasmanında ununu eleyip eleğini asan takımların maçlarına güvenip İddaa falan oynamayın. Keklenirsiniz. Aslında bana kalsa hiç oynamayın ama bana kalmaz.



Düşen Takım Sayısı Artırılsın, 5 Olsun...



Ligden düşecek takım sayısı kaç? Üç... Peki kaç takım düşmemek için mücadele ediyor. Ankara’yı saymıyoruz. Denizli’yi de saymayalım. 3 takım. 4 Takım da şampiyonluk için çabalıyor. Onların altında 2 takım da Avrupa için.

Bunların dışında 6-7 takım var ki, işte bunlar ununu elemiş, eleğini asmış sınıfına giriyor. Hedef yok... Heyecan yok... Hatır, gönül, para, iddaa?.. Bilemem... Bilsem de söylemem, delil yok!

6-7 takım da Bank Asya 1’de elek asmış. Alt liglerde de böyle elekci çok takım var. Bunlar kafalarına göre takılıyor. “Şike yapıyorlar, kurmaca maçlarla yatıyorlar demiyorum” ama yapanların olduğunu da görüyoruz.

‘Şeytan azapta gerek’ demişler. Düşen çıkan takım sayısı şu mazarada bence çok yetersiz. Her lige en az 5 takım çıkmalı, 5 takım da düşmeli.

Can derdi ile uğraşan takım sayısı ne kadar çok olursa, şaibeli maç sayısı o kadar azalır. Ayrıca liglerimiz de daha yarışmacı bir hale bürünür. Sanırım bu da oynanan futbola olumlu yansır.

Ayrıca her sezon “Nasılsa şampiyon olamayız, şöyle ortalama bir takım kurup ligde kalsak yeter” mantığı ile takım kurup, liglerine başlayan her kademeden ekipler de orta sıralarda “On dönüm bostan, yan gel yat Osman” diyemezler. Herkes önce hedefini sonra da takımını düzeltir... Bence.



Özel Ödül Sistemi Getirilsin...



Şampiyon olan ve ilk dörde girerek Avrupa vizesi alan takımlar zaten maddi ve manevi büyük ödüle kavuşmuş oluyor. Avrupa’ya gidecek takım sayısını artırmak bizim elimizde ve yetkimizde değil. O halde ilk dördün arkasından sıralanan 3 ya da dört takıma özel, teviş edici ve özendirici maddi, yasal bir ödül konulabilir.

Ulaşılacak ne kadar çok hedef olursa, gereksiz işlerle uğraşan takım ve sporcu sayısı o kadar azalır. Yine bence.

Puan Sistemi de Değişsin...



3 puanlık sistem iyi ama erken kopuşlara neden olabiliyor. Bence 3 puan kalsın ama deplasman galibiyetine 3 puan verilsin.

Beraberlik 1, evinde galibiyet 2, deplasman galibiyeti 3 puan olsun. Averaj kuralında deplasmanda atılan 1 gol 2 sayılabiliyorsa, bu söylediğim de olabilir.

Bu üç önerimi ilgililerin ciddiyetle düşünmesini öneririm. (Böylece öneri sayım 4 oldu)

Aklıma futbolumuzdaki kaliteyi ve yarışmacı ruhu artıracak, şike ve iddaa iddialarını azaltacak başka cin fikirlerde gelirse yine buradan sizinle paylaşırım.

Okurlarımızdan da (Benim spor yazmamam gerektiği dışında) ciddi önerisi olanlar varsa, yorumları kullanabilirler.