’Şikede kumpas’ davasında tahliye talepleri reddedildi

Mahkeme, tahliye talebinde bulunan tüm sanıkların bu talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan ÿsalonunda yapılan davanın 14. duruşmasına 16’sı tutuklu 7’si tutuksuz 23 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Birleşen dosya ile tutuklu sayısı 20’ye yükselen davanın sabah yapılan oturumunda dosyaya gelen evraklar okundu. Ardından da sanıklar ve avukatların tahliye taleplerine geçildi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanıklar ve avukatları, sırayla söz alarak tahliye talebinde bulundular. Mahkeme, yaklaşık 6 saatlik aradan sonra kararını açıkladı. Tüm sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Hidayet Karaca’nın sorgularının yapılabilmesi için bir dahaki duruşmada hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 8-12 Ocak 2018 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Eski milletvekili İhsan İşbilen, işadamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu 108 sanık, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurmakla suçlanıyorlar.ÿ

"Hayata ilişkin görüntü e sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.ÿ

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.ÿ