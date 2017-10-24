Şikayetler arttı, Beştepe belediyeler için düğmeye bastı

Beştepe, 2019’daki seçimler öncesinde teşkilatlardaki ve belediyelerdeki yenilenme sürecinde halktan gelen şikayetleri de dikkate aldı. Erdoğan, CİMER ve

BİMER ile belediyelerin ve teşkilatların performansını takip ederek değişim süreci için düğmeye bastı. “Belediyeler iktidarda olmanın ve iktidarda kalmanın kilididir” diyen Erdoğan, 16 Nisan referandumunun ardından kurduğu ekiple halktan gelen şikayetleri değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda CİMER ve AKİM’e gelen şikayetlerde belediyeler ilk sıralarda yer aldı. Şikayetlerde daha çok belediye başkanlarının icraatı, performansı ve halka uzak olmasından şikayet edildi.

YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Gelen şikayetler kurmayları tarafından periyodik şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. İstifası istenen belediye başkanları ve il başkanlarının durumunda metal yorgunluğunun yanı sıra illerden gelen şikayetler de etkili oldu. Bu süreçte Beştepe’de ve AK Parti’de kurulan ekipler tarafından gelen şikayetler yerinde incelendi. Bazı bölgelerde vatandaşla bire bir iletişime geçildi. Gelen şikayetler belediye başkanlarına ve teşkilatlara iletildi. Şikayetlerin sürdüğü yerlerde ise değişim ve yenilenme için düğmeye basıldı. CİMER ve BİMER’in başkanlarla ilgili vatandaştan gelen tüm talep, öneri ve şikayetleri toplamaya devam edeceği, 2019’daki iki seçimde performansa ve projelere göre adayların belirleneceği öğrenildi.

BİMER’E BİNLERCE ŞİKAYET

CİMER’e gelen başvurular açıklanmazken, BİMER’e 2016 yılında 1 milyon 729 bin şikayet, öneri, talep geldi. BİMER’e en çok şikayet sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerden geldi. BİMER’e geçtiğimiz yıl 693 bin şikayet, 710 bin istekte bulunuldu. 883 bin vatandaşın kamu çalışanlarını şikayet ettiği BİMER’e mahalli hizmetlerle ilgili 302 bin başvuru yapıldı.

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