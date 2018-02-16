Şikayet yağdı! 81 ilde 36 bin kadını dolandırmışlar! Saadet zincirine polis baskını...

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak’ta lüks bir işmerkezinde 18 Ekim 2017 tarihinde Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan AVA İşyerim isimli bir limited şirket, tüm Türkiye’de sosyal medya yoluyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla iş ortağı olmaya davet etti.

KISA SÜREDE TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de yeni AVA elektronik ismiyle aynı bir ofis açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında 150 TL ile 10 bin TL arasında paralar topladığı iddia edildi. 3 ay içinde Türkiye genelinde 81 ilde 36 bin üyeye ulaşan şirketin ödemeleri yapmaması üzerine şikayetler başladı.

KADIN MAĞDURLAR ŞİKAYET ETTİ

Yüzlerce kadının Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayet üzerine soruşturma açıldı. Kadın mağdurların şikayetlerini değerlendiren savcılığın talimatıyla saadet zinciri gibi çalışan şirketlere baskın yapıldı ve her iki şirketin de ortağı olan Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar gözaltına alındı. Kuşadası polisi ayrıca, şirkette tüm bilgisayarlar ile video görüntülerin bulunduğu hard diskler ve muhasebe evraklarına da el koydu. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Gökhan Özoral nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak, cezaevine konulurken diğer kadın ortak Suna Uçanlar ile hamile ve doğum aşamasında olması nedeniyle adli kontrol şartı ve yurt dışı yasa konularak serbest bırakıldı.









'KÂR PAYI VERECEĞİZ DİYEREK KANDIRDILAR'

Dolandırıldıkları söyleyenlerden Çerkezköy’de yaşayan Ayşegül Yaşar ve İzmir’de yaşayan Derya Daşdemir Uygun, Ava İşyerim isimli şirketin sosyal medyadan ilanlar verdiğini belirterek, şunları anlattılar:

“Ev hanımlarına ek iş vaadiyle 150’şer lira alıp, bir ip ve aparat vererek iş yapmalarını istiyorlar. Aradan geçen süreye rağmen paraları ödemediler. Ayrıca, ek iş dışında 10 bin TL’ye kadar ücretler alıp, bayilikler vereceğini söylediler, sözleşmeler imzalattılar. Bayilik karşılığında yapılacak ticaret için de yüzde 25 ile 50 oranlarında kâr payı dağıtacağını belirttiler. Paralarımızı istediğimizde de 3-4 ay önce açılmasına rağmen iflas isteyeceğini belirterek, ödemeyeceğini söylüyorlar."

'ŞİKÂYETLERİ ENGELLEMEK İÇİN TEHDİT ETTİLER'

"Bizi tehdit ederek, şikâyet etmemizi engellemeye çalıştılar" diyen Yaşar ve Uygun sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her üyeyi, şikâyet etmeleri halinde 'Size şirketimizi karalamak suçundan 100 bin TL’lik tazminat davaları açarız' diyerek tehdit ettiler. Bizim gibi binlerce insan mağdur oldu. Bu şirket ortakları bizlerin tüm kimlik bilgilerini topladı, nüfus kayıt örneklerini aldı. Engelli kaydı, üniversite öğrencisi gibi kayıtları da alarak bunlarla bizlerin üzerinden teşviklerden faydalanmaya çalıştılar.

Bunların yanında tüm kadınlara tablet bilgisayarlar aldırıp, faturalarını kendi şirketleri adına kestirdiler. Bununla da KOSGEB’den kredi alma girişiminde bulundular. Şu ana kadar tespit ettiğimiz şekilde bizim gibi Türkiye genelinde 36 bin kadın bulunmaktadır. Mağduriyetimiz giderilmesi için savcılığa başvurarak şikâyetçi olduk."



