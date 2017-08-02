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    Sık sık Türkiye'ye giriş yaptılar... Sonunda yakalandılar

    Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA)
    02 Ağustos 2017 - 14:56Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 16:15

    Uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Bulgaristan vatandaşları D.N.İ.(36) ile V.D.V. (22) isimli kadınların sık sık Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Bulgaristan Narkotik polisiyle koordineli çalışarak Türkiye üzerinden Bulgaristan’a uyuşturucu madde götürüleceğini tespit ederek çalışma başlattı.

    İstanbul polisi geçtiğimiz hafta Bulgaristan vatandaşları şüpheli D.N.İ. ve V.D.V. isimli kadınları Tekirdağ Çorlu’da olduklarını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda D.N.İ. ve V.D.V. bir otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, otomobilde zulalanmış 44 kilo eroin ele geçirdi.

    16 KİŞİ DAHA YAKALANDI

    Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Silivri ve Fatih’te de kadınların kullandığını belirlediği adreslere de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 9 kilo skunk, 1 tabanca ve mermileri ele geçirildi.

    Sık sık Türkiyeye giriş yaptılar... Sonunda yakalandılar

    KURYE KADINLAR BİN EURO’YA UYUŞTURUCUYU TAŞIMIŞ

    Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu D.N.İ. ve V.D.V. emniyette verdikleri ifadelerinde kurye olduklarını itiraf ettikleri iddia edilirken, paraya ihtiyaçları olduğu için şebekeyle bin euro karşılığında anlaştıkları ve bu işi yaptıklarını söyledikleri ileri sürüldü.

    16 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Gözaltına alınan 2’si yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulgaristan uyruklu 2 kadın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, kadınlarla bağlantısı tespit edilen 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Sık sık Türkiyeye giriş yaptılar... Sonunda yakalandılar

    OPERASYON POLİS KAMERASINDA

    İstanbul Narkotik ekiplerinin Tekirdağ Çorlu’da yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin yolda uygulama yaptığı ve şüpheli aracı durdurduğu görüntülendi. Ekiplerin otomobilin içinde arama yapması ve zulayı bulması görüntülere yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

    Etiketler: Uyuşturucu , Bulgaristan , Tekirdağ , Çorlu
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