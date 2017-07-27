Siirt'te hain saldırı! 2 yaralı

Pervari İlçesi’nde devam eden ’Şehit Piyade Albay Gökhan Peker 01’ operasyonunda dün gece PKK’lı teröristler taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralanırken teröristlere anında karşılık verildi. Bölgede çıkan çatışma üzerine Siirt’teki 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan helikopterlerle takviye kuvvetleri sevk edildi. Yaralı uzman çavuş ve güvenlik korucusu heliköpterle Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Vali Ali Fuat Atik ile Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay,Devlet Hastanesi’ne giderek yaralıları ziyeret etti. Bölgedeoperasyona devam ediliyor.