Siirt’te eğitim tarihi müzesi

Birçok esere ev sahipliği yapan Siirt Lisesi’nde 1930’lu yıllardan kalma ders kitapları, romanlar, hikayeler, masallar 1940’lı yıllara ait tepe göz, sivma makineleri, ses kayıt cihazları, 1950’lilere ait daktilo, demir dövme makinesi, 1970’li yıllarda öğrencilerin aldığı kupa, madalya, plaket, mani flama gibi çok sayıda eser sergileniyor. Müzenin hafta içi mesai saatlerinde tüm Siirt halkına, öğrencilere, öğretmenlere açık olduğu belirtildi.

Eserleri okul bünyesinde topladıklarını söyleyen Siirt Lisesi Başmüdür Yardımcısı Mesut Kartal, eğitim tarih müzesinde en ilgi çeken eserin 1950 model ABD yapımı ispirtoyla çalışan projeksiyon makinesi olduğunu söyledi. Kartal, "Eğitim ve öğretimde öğrencilere bitkinin oluşumu, fen ve tabiat gibi konuları ispirtoyla çalışan projeksiyon makinesiyle anlatılması dikkat çekerken, 1930’lı yıllardan kalma ders kitapları gibi birçok eseri bünyesinde toplayan Siirtli Lisesi eğitim tarih müzesi, bu yapısı ile tarihi yaşatmaya devam ediyor" dedi.

İsteyen herkesin ücretsiz olarak müzeyi gezebileceği belirtildi.