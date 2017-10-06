Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Siirt’te çatışma: 1 asker yaralı

    Siirt’te çatışma: 1 asker yaralı

    DHA
    06.10.2017 - 09:29 | Son Güncelleme:

    SİİRT’in Eruh İlçesine bağlı Çırav Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

    Eruh İlçesi Çırav Dağı eteklerinden güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda, sabah saatlerinde PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşle 1 asker ağır yaralandı. Çok sayıda askerin sevk edildiği bölgede operasyon geniş çaplı olarak devam ederken, yaralı asker helikopter ile çatışma bölgesinden alınarak, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerin, ameliyata alındığı öğrenildi.

    Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

    Etiketler: siirt , pkk çatışma , çatışma , şehit , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri