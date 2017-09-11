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    Siirt'te 40 kişi zehirlendi!

    Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA)
    11.09.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 22:17

    SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 40 kişi hastanelere kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

    Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

    Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Siirtte 40 kişi zehirlendi

    VALİLİK: 23’Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23’ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    Siirtte 40 kişi zehirlendi


    "İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

    Etiketler: siirt , varil , kimyasal
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