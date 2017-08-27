MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Siirt - Batman karayolunda kaza: 12 Yaralı

    Siirt - Batman karayolunda kaza: 12 Yaralı

    SİİRT (DHA)
    27 Ağustos 2017 - 20:45Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 20:45

    SİİRT- Batman karayolunda şehir içi minibüs ve özel bir aracın çarpışması ile meydana gelen kazada, 12 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Batman’dan Siirt istikametine seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, bugün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle Siirtin Kurtalan ilçesi yakınlarında özel bir pikap ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü. 12 yaralıdan 1’i Siirt, 11’inin ise Batman Devlet Hastanesine Acil Servisine gönderildiği öğrenildi.

    Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Batman , Siirt , Kaza
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri