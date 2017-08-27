Siirt - Batman karayolunda kaza: 12 Yaralı

Batman’dan Siirt istikametine seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, bugün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle Siirtin Kurtalan ilçesi yakınlarında özel bir pikap ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü. 12 yaralıdan 1’i Siirt, 11’inin ise Batman Devlet Hastanesine Acil Servisine gönderildiği öğrenildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.