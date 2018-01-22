Şiirin güzel yüreği sustu

TÜRK edebiyatı önemli şairlerinden ve yayıncılarından birini kaybetti. Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Eski Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı, Yasakmeyve ve Komşu Yayınları İmtiyaz Sahibi şair Enver Ercan, dün sabah İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 60 yaşına girdikten bir gün sonra aramızdan ayrılan Ercan, uzun süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Enver Ercan, şair, yazar ve yayıncılığının yanı sıra yönettiği dergilerde genç şair ve yazarlara verdiği destekle de tanınıyordu.



Enver Ercan için bugün saat 10.00’da Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından Kadıköy’de Yeldeğirmeni Sanat’ta bir etkinlik düzenlenecek. Ercan’ın cenazesi öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Enver Ercan Haziran 1990’dan bu yana Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.



SOSYAL MEDYADA YAS

Enver Ercan’ın yaşamını yitirmesinin ardından şair, yazar ve yayıncı dostları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini aktardı:



Ahmet Ümit: “Sevgili Dostum, şair Varlık dergisinin yayın yönetmeni #enverercan sonsuzluğa karıştı. Şairlere ölüm yok, Enver’e hiç yok. Şiirlerde yaşayacak.”



Küçük İskender: “Dostumuz, kardeşimiz Enver Ercan’ı bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun.”



PEN Türkiye: “Değerli şairimiz, üyemiz Enver Ercan eserleriyle yaşayanlar arasına katıldı. Altmış yaşını doldurduğu günün sabahında şiirlerini geride kalanlara miras olarak bıraktı Enver Ercan... Binlerce teşekkür Enver, sevgili arkadaşımız.”



Yekta Kopan: “Ah be Enver Ercan. Şiirlerle, şiirlerinle geçseydi günler. Varlık’ın coşkusuyla geçseydi. Eşik Cini dergisinin toplantılarındaki şakalarla, kahkahalarla geçseydi günler. Gelmeseydi o hastalık. Ah be!”



Sunay Akın: “üstün başın boydan boya gökyüzü/çocukların ellerine bulaşsın dursun/nasıl olsa/hâlâ güzel masallara inanıyorsun”



#EnverErcan, güzel yürek.