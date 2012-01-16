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SİHİRLİ DISNEY DÜNYASI DISNEY CHANNEL İLE ARTIK HER EVDE!

16.01.2012 - 10:27 | Son Güncelleme:

Disney Channel'ın tüm programlarını, uydu kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Türksat 2A platformunda başlayan yayınımızla şimdi Türkiye'deki 11 milyon evdeyiz! Bebekler, çocuklar, gençler ve aileler için birbirinden eğlenceki diziler ve filmler her gün Disney Channel'da!

Disney'in İlk Yerel Türk Televizyon Prodüksiyonu: Zil Çalınca/images/100/0x0/55eb2ad6f018fbb8f8afae40

Odak noktasında okul hayatının olduğu bu yepyeni komedi dizisi ile çok eğleneceksiniz! Tüm oyuncuları Türkiye'den seçilen ve İstanbul'da çekilecek olan Zil Çalınca'nın bölümleri bir okulun koridorlarında geçecek. Ders aralarında öğrencilerin hayatı, aşkı, arkadaşlığı, aileleri ile ilişkilerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarını hep birlikte keyifle izleyeceğiz. 45 dakaikalık ilk bölümüyle Zil Çalınca, 2012'nin bahar aylarında sizinle!

OCAK AYINDA SİZİ NELER BEKLİYOR?

Ocak ayında birbirinden heyecanlı filmler ve diziler Disney Channel'da!

Lemonade Mouth
Büyük Hazine
Büyük Hazine 2
Güzel ve Çirkin
Bir Kahkaha At
Ne Tesadüf

Üç Harika Bölüm Arka Arkaya!

Yetenek Çiftliği
Haydi Çalkala
Zack ve Cody Güvertede
İyi Şanslar Charlie
Sonny'nin Yıldızı
Bir Çift Kral

Disney Junior'da Eğlence Devam Ediyor!

Hafta içi sabah 09:35'te ve hafta sonu 06:00'da sizleri bekliyorlar.

Jake ve Var Olmayan Ülkenin Korsanları
Küçük Deniz Kızı
Mickey Fare'nin Kulüp Evi
Orman Kavşağı
Tamirci Manny
Yaratıcılığını Kullan

Her Cuma Gecesi Disney Channel'dasınız!

En sevdiğiniz programların yeni bölümleri 2012 boyunca her cuma 16:45'ten itibaren Disney Channel'da!


ŞUBAT AYININ SÜRPRİZLERİ!

Geek Charming
Haydi Çalkala - 2. Sezon
Sharpay'in Göz Alıcı Macerası
Dalgın Profesör: Flubber
Belle'nin Sihirli Dünyası
Love Me, Love Me Not?
Bakıcım Bir Vampir (Film)
Bakıcım Bir Vampir (Dizi)
Bizim Rock Grubu
Uçan Tekme
Koca Bir Dizi Günü

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