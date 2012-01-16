SİHİRLİ DISNEY DÜNYASI DISNEY CHANNEL İLE ARTIK HER EVDE!

Disney'in İlk Yerel Türk Televizyon Prodüksiyonu: Zil Çalınca
Odak noktasında okul hayatının olduğu bu yepyeni komedi dizisi ile çok eğleneceksiniz! Tüm oyuncuları Türkiye'den seçilen ve İstanbul'da çekilecek olan Zil Çalınca'nın bölümleri bir okulun koridorlarında geçecek. Ders aralarında öğrencilerin hayatı, aşkı, arkadaşlığı, aileleri ile ilişkilerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarını hep birlikte keyifle izleyeceğiz. 45 dakaikalık ilk bölümüyle Zil Çalınca, 2012'nin bahar aylarında sizinle!
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Ocak ayında birbirinden heyecanlı filmler ve diziler Disney Channel'da!
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