SİHİRLİ DISNEY DÜNYASI DISNEY CHANNEL İLE ARTIK HER EVDE!

Disney'in İlk Yerel Türk Televizyon Prodüksiyonu: Zil Çalınca

Odak noktasında okul hayatının olduğu bu yepyeni komedi dizisi ile çok eğleneceksiniz! Tüm oyuncuları Türkiye'den seçilen ve İstanbul'da çekilecek olan Zil Çalınca'nın bölümleri bir okulun koridorlarında geçecek. Ders aralarında öğrencilerin hayatı, aşkı, arkadaşlığı, aileleri ile ilişkilerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarını hep birlikte keyifle izleyeceğiz. 45 dakaikalık ilk bölümüyle Zil Çalınca, 2012'nin bahar aylarında sizinle!

OCAK AYINDA SİZİ NELER BEKLİYOR?

Ocak ayında birbirinden heyecanlı filmler ve diziler Disney Channel'da!

Lemonade Mouth

Büyük Hazine

Büyük Hazine 2

Güzel ve Çirkin

Bir Kahkaha At

Ne Tesadüf

Üç Harika Bölüm Arka Arkaya!

Yetenek Çiftliği

Haydi Çalkala

Zack ve Cody Güvertede

İyi Şanslar Charlie

Sonny'nin Yıldızı

Bir Çift Kral

Disney Junior'da Eğlence Devam Ediyor!

Hafta içi sabah 09:35'te ve hafta sonu 06:00'da sizleri bekliyorlar.

Jake ve Var Olmayan Ülkenin Korsanları

Küçük Deniz Kızı

Mickey Fare'nin Kulüp Evi

Orman Kavşağı

Tamirci Manny

Yaratıcılığını Kullan

Her Cuma Gecesi Disney Channel'dasınız!

En sevdiğiniz programların yeni bölümleri 2012 boyunca her cuma 16:45'ten itibaren Disney Channel'da!



ŞUBAT AYININ SÜRPRİZLERİ!

Geek Charming

Haydi Çalkala - 2. Sezon

Sharpay'in Göz Alıcı Macerası

Dalgın Profesör: Flubber

Belle'nin Sihirli Dünyası

Love Me, Love Me Not?

Bakıcım Bir Vampir (Film)

Bakıcım Bir Vampir (Dizi)

Bizim Rock Grubu

Uçan Tekme

Koca Bir Dizi Günü

